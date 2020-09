Prisdryss til Aftenposten da årets mediepriser ble delt ut

Aftenposten vant fire priser da årets mediepriser ble delt ut av Mediebedriftenes Landsforening.

Aftenpostens prisvinnere under årets mediepriser. Fra venstre Afshin Ismaeli, Karoline Fossland (Forklart), Tor Arne Andreassen, nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen, Bjørn Egil Halvorsen (Foreldrekoden) og utviklingsredaktør Eirik Winsnes. Privat

4. sep. 2020 21:05 Sist oppdatert nå nettopp

Fredag ble 21 mediepriser delt ut på Vulkan Arena i Oslo, hvor blant annet årets mediehus og årets beste nyhetssaker for 2019 ble kåret.

Medieprisene er årets store festkveld for mediehusene og deles ut av Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

Aftenposten vant fire av 21 priser for «årets nasjonale nyhetsdekning», «årets inspirasjonssak», «årets aktualitetspodkast» og «årets reportasje på web-TV».

Afshin Ismaeli og Tor Arne Andreassen vant pris i kategorien «Årets nasjonale nyhetsdekning» for sakene om «Fem foreldreløse norske barn i Syria». Karoline Fossland

De foreldreløse norske barn i Syria

En av de gjeveste prisene er kategorien «Årets nasjonale nyhetsdekning». Prisen gikk i år til de to Aftenposten-journalistene Afshin Ismaeli og Tor Arne Andreassen for deres saker om «Fem foreldreløse norske barn i Syria».

Afshin Ismaeli og Tor Arne Andreassen har fulgt krigene i Syria og Irak tett, og har reist sammen på kryss og tvers i Midtøsten siden 2017. På turene fungerer Ismaeli både som journalist, fotograf, tolk og fikser. Andreassen jobber ved hans side med å intervjue og skrive sakene.

I fjor avdekket de to utenriksreporterne gjennom flere artikler historiene om norske barn som befant seg i Syria fordi foreldrene var tilknyttet til Den islamske staten (IS). En av sakene handlet om fem foreldreløse norske barn som befant seg i flyktningleiren Hol i Syria. Barna ble hentet hjem Norge knappe to måneder senere av norske myndigheter.

Les også Norsk tobarnsmor dukket opp blant IS-flyktninger i Syria

Aftenposten vant pris for «årets nasjonale nyhetsdekning», «årets inspirasjonssak», «årets aktualitetspodkast» og «årets reportasje på web-TV. MBL / Skjermdump

Podkasten Foreldrekoden, som ledes av Aftenposten-journalist Bjørn Egil Halvorsen, vant prisen for «Årets inspirasjonssak». Karoline Fossland

Foreldrekoden ga årets inspirasjon

Prisen for «Årets inspirasjonssak» i norske medier gikk til Aftenposten-podkasten Foreldrekoden.

I Foreldrekoden tar de to programlederne fatt på «helt dagligdagse problemstillinger i helt vanlige barnefamilier». Men som barnefar og journalist Bjørn Egil Halvorsen vet, kan selv de enkleste tingene bli store problemer i en travel hverdag.

Sammen med lytterne får dermed Halvorsen gode råd av psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery.

Du kan få med deg Foreldrekoden her.

Les også Foreldrekoden – her er alle episodene

Nyhetspodkasten Forklart ble kåret til «Årets aktualitetspodkast». Her Karoline Fossland Bjørn Egil Halvorsen

Beste aktualitetspodkast: Forklart

Den daglige nyhetspodkasten Forklart er blitt en av podkastene i landet med flest unike lyttere. I gode uker strømmes episodene nesten en million ganger.

Fredag ble den kåret til «Årets aktualitetspodkast» for hvordan gode fortellinger og kompliserte nyheter blir forklart for lytteren.

Hver dag formidler Forklart-redaksjonen de viktigste sakene i nyhetsbildet i en kort episode som man rekker på bussturen på vei til jobb.

Her kan du høre «årets aktualitetspodkast» Forklart.

Togrøverne var beste webreportasje

Aftenposten vant også «Årets reportasje web-TV» for dokumentaren Togrøvere basert på en sann historie en guttegjeng fra Ranheim ved navn «Ranheimsgjengen».

Etter grov omsorgssvikt av foreldre og barnevernet ender gjengen opp som vinningskriminelle. Filmen er produsert av Spætt Film for Aftenposten og regissert av Martin Walther.

Se beste reportasje på web-TV i 2019 «Togrøverne» her.

Les også Togrøvere

– Vi er veldig stolte av å vinne priser som viser bredden og dybden i journalistikken vi lager, sier Aftenpostens nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen.

– Syria-journalistikken er i verdensklasse. Dessuten er det moro å vinne på nye plattformer som podkast og TV.

Prisen «årets mediehus» gikk til Asker og Bærum Budstikke.

VG fikk prisen for årets digitalehistorie for saken om «Tindersvindleren», mens Nrk.no ble kåret til årets nasjonale nyhetsnettsted. Årets «nyskapning» i norske medier i 2019 gikk til VG Forklarer for å nå ut til unge mennesker med nyheter på en enkel måte.

Utdelingen skjer vanligvis til Nordiske Mediedager i Bergen på våren, men i år ble arrangementet utsatt og flyttet til Oslo på grunn av koronakrisen.

Alle norske aviser, magasiner, ukeblader, nettaviser, web-TV, TV- og lokal TV-stasjoner er invitert.