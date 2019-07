I 2017 solgte J.R.R. Tolkiens etterkommerne rettighetene til Amazon. Den planlagte serien skal finne sted før Ringens brorskap, altså før karakteren Frodo starter reisen til Mordor for å ødelegge ringen. Age of Númenor er over 3000 år før handlingen i Ringenes Herre.

Serien utvikles av JD Payne og Patrick McKay i tillegg er Game of Thrones-veteran Bryan Cogman med som konsulent. Amazon Prime har holdt tyst om detaljer rundt serien, men nå melder de at de har undertegnet kontrakt med den første regissøren.