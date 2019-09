The Sound of Music er noe så sjeldent som en musikal der så godt som alle låtene er klassikere: «My Favourite Things», «Climb Every Mountain» og «Do Re Mi». Selve historien er like museal som yrkestitlene guvernante, baronesse og abbedisse.

Nonnelærlingen Maria Rainer flytter inn til Kaptein Von Trapp, blir kjent med hans syv barn – og tar etter hvert også bolig i det forstenede kapteinshjertet. Samtidig er nazistene på vei til å ta over Østerrike. Det er lett å tenke et ironisk «akk», men når man ser Folketeaterets oppsetning stønner man bare «ahh ...».