Lars Joakim Skarvøy har hatt lønnet permisjon fra VG de siste seks månedene. Han var en av journalistene bak VGs dekning av videoen der Trond Giske (Ap) danser på Bar Vulkan i Oslo. Senere avslørte TV2 at kvinnen i videoen mente hun var feilsitert og følte seg dårlig behandlet av avisen.

VG har flere ganger beklaget håndteringen av saken. I forrige uke ble både selve artikkelen og VGs evalueringsrapport felt for brudd på flere punkter i Vær varsom-plakaten av Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Nå har Skarvøy fått jobb i Schibsted, hvor han skal jobbe med prosjekter knyttet til satsingsområder innen medier, ifølge en pressemelding.

– Jeg er spent og glad for muligheten til å fortsette i Schibsted-familien med andre oppgaver og nye utfordringer. Det kjennes både riktig og godt å fortsette i mediebransjen og Schibsted, sier Skarvøy.

Skarvøy har jobbet i VG-redaksjonen de siste ni årene.

VGs sjefredaktør Gard Steiro sier til Medier24 at det er for tidlig å si noe om de vil ansette en erstatter for Skarvøy i VGs politiske avdeling.

– Vi har hatt konstruktive og gode samtaler, og prosessen er beskrevet i pressmeldingen. Lars Joakim har valgt å takke ja til et tilbud fra Schibsted og jeg ønsker han all mulig lykke til, sier Steiro til Medier24.