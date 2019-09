Med musikantisk språkkunst, kombinasjon av livsglede og melankoli, øm medfølelse og rasende opprørstrang skrev Erik Bye seg inn i folkesjelen, og hans bidrag til den norske sangskatten er uvurderlig.

I sin biografiske kabaret følger Benny Borg i Erik Byes fotspor. Fra USA, der han ble født, til da han kom akkurat for sent til farens begravelse i Norge, og så ut i hele verden og inn i alle norske hjem via TV-skjermen.