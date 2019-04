Globalt musikksalg opp 10 prosent

Omsetningen havnet på nesten 165 milliarder kroner i fjor, ifølge International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), som la fram sin årsrapport tirsdag.

– Vi er langt mer optimistisk nå, sier IFPI-sjef Frances Moore.

Det er fjerde år på rad at musikksalget har vokst på verdensbasis.

Hun beskriver perioden forut for veksten som en «sørgefest» der «vi bare hadde dårlige år».

Strømming utgjorde nesten halvparten av fjorårets inntekt i musikkbransjen. Inntektene fra strømmetjenester kommer både fra reklame og abonnement. Veksten i strømmebransjen var på 34 prosent i fjor. Ved utgangen av 2018 var det 255 millioner brukere som betalte for strømmetjenester, ifølge rapporten.

Nedlasting av musikk falt 21,2 prosent. Salg av musikk i form av fysiske utgivelser falt 10,1 prosent.

Til tross for at strømmetjenester nå er mer tilstedeværende enn før, er piratkopiering fortsatt et problem, heter det i rapporten. Anslagsvis 120 millioner personer kopierer hver måned musikk på ulovlig vis fra strømmetjenester, og i tillegg er musikk tilgjengelig på ulovlig vis via nedlastingstjenester, påpeker Moore.

Vinyl-formatet vokser stadig i popularitet blant entusiaster og nostalgikere. Vinylsalget har vokst i 13 år på rad og utgjør nå 3,6 prosent av musikkbransjens totale inntekt.