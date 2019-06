Vi kan si om gode dokumentarer at de viser frem historiske hendelser på en nøktern og sjokkerende måte dramatiseringer sjelden vil kunne klare, rett og slett fordi vi vet at det som skjer er en gjenskaping av hendelser.

Av og til komme det en serie som tar bort dette sløret, og fremstår like nakent opprivende som den hardeste dokumentar. When They See Us på Netflix er vanskelig å se på, men en av de viktigste og flotteste seriene som er laget basert på kjente kriminalsaker.