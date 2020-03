Trenger du noe å danse til på hjemmekontoret?

Musikk og sang kan også være et viktig tiltak for å spre informasjon til folk. Den siste tidens nye smittevernstiltak har inspirert til flere «koronahits» verden rundt. De kan være vanskelige å bli kvitt, om du først får dem på hjernen.

Koronaepidemien er svært alvorlig, men akkurat denne artikkelen er ikke det. Om du vil ha de nyeste ordentlige nyhetene om krisen, kan du blant annet følge med i vårt livestudio.

Tropiske rytmer fra Vietnam

Allerede i februar var koronaviruset temaet i flere populære musikkvideoer på Youtube.

En av de mest fengende er det Vietnams helsedepartement som har levert. Originalen er spilt av mer enn 20 millioner ganger.

Her er en versjon med engelske tekster:

Det tok ikke lang tid før det ble laget en egen koronadans. Og dermed var det klart for #ghencovychallenge på det sosiale mediet Tik Tok, hvor flere hundre brukere har delt sin versjon av dansen.

Her er et lite utvalg:

Erna Solberg-remiks

Her hjemme har vi fått favoritten «Ooops (app, app, app, app)» av Songar frå nyheitene, som lager musikkvideoer av nyhetshendelser.

Her er remiksen av pressekonferansen der statsminister Erna Solberg glemte sine egne formaninger om håndhilsing, komplett med en liten dans og et veldig fengende refreng med blant andre helseminister Bent Høye på vokal.

Sørafrikansk korsang

Det sørafrikanske koret Ndlovu Youth Choir, blant annet kjent fra TV-programmet America's Got Talent, har også laget en sang på engelsk og zulu.

De minner om å vaske hendene og ikke få panikk.

Tysk koronamaskot

En annen koronadans som er sett over en million ganger på Youtube, er «Do the Corona Dance!» med den tyske komikeren Torge Oelrich, også kjent som Freshtorge, i koronaviruskostyme.

Også denne sangen tar utgangspunkt i folkehelseråd som å nyse i albuekroken og ikke besøke besteforeldre.

«La oss drepe korona»

Youtuberen Mr. Grande fra Storbritannia, med 640.000 følgere, har laget en fengende og informativ koronalåt.

«Er du bekymret for å få korona? Her er en stegvis guide for å overleve», synger Mikey og drar oss gjennom en låt der han oppfordrer til sosial isolasjon og gjør narr av dopapirhamstring.

«Bli inne, gjør det for menneskeheten»

Også den amerikanske sangeren Jojo har kastet seg på trenden. Hun la nylig ut en video av seg selv på TikTok der hun synger en koronaversjon av sin egen kjente låt «Leave (get out)» hvor hun oppfordrer folk til å holde seg hjemme.

Det nye refrenget går slik:

«Stay in! Right now! Do it for humanity!».

Hip hop om korona

Flere rappere tar opp epidemien i tekstene sine om dagen.

«Ta det seriøst og ikke bli smittet» ber artisten Psychs fra London i låten «Spreadin’ (Coronavirus)».

Detroit-rapperen GMAC Cash kan melde om at han skal «chill at the crib», hvor det er tryggest å oppholde seg nå.

Han vil heller ikke ha noe av verken håndhilsing eller klemming.

Lag din egen vaskesang

Mange har også delt sine versjoner av Wash Your Lyrics – en nettside der du kan velge din favorittsang å vaske hendene til, og på denne måten sikre at vasken varer i minst 20 sekunder.

Have a little patience... and make sure you're taking enough time to wash your hands 👏 Stay safe! #SafeHands #WashYourLyrics

En av de beste versjonene så langt kommer kanskje fra en av artistene selv – nemlig Gloria Gaynor som vasker hendene til «I will survive»: