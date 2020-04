Ukens kulturtips: Klassiske perler, sørkoreansk fantasy og sammensatt elektronika

«Konsertserien Klassisk tirsdag er et samarbeid mellom Det Norske Kammerorkester, Oslo Quartet Series, Barokkanerne og Dextra. Nå linker de til en rekke klassiske livetilbud som finnes. Førstkommende tirsdag, kl. 19.00 spiller Pierre Xhonneux, Eivind Ringstad, Thormod Rønning Kvam konsert med Mozart og Schumann live fra Sentralen», skriver vår klassiskanmelder Maren Ørstavik i sitt nye nyhetsbrev om klassisk musikk. Det finner du på: ap.no/klassisk.

«Du må se Kingdom, hattene er helt utrolige, sa en kollega til meg for over ett år siden. Kommentaren resulterte i at jeg og min mann benket oss foran skjermen for å se sørkoreansk fantasy. Seriens seks første episoder ble slukt, og vi tørstet etter mer. Nå er andre sesong her, og det er mer enn hodepynten som er fantastisk, skriver vår serieanmelder May Synnøve Rogne. Hun mener Kingdom fyller tomrommet etter Game of Thrones og gir serien toppkarakter.