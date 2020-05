Debutanforfatter Sigrid Agnethe Hansen (31) er programleder i NRK Troms. Ungdomsromanen Ser du dette? er så elegant komponert at den overbeviste meg om at Hansen er en historieforteller det er verdt å følge med på.

I Norge er det et økende problem at ungdommer deler seksualiserte bilder av jevnaldrende skolekamerater på nett. I februar 2018 viste en kartlegging gjort av Aftenposten at 13 unge gutter var dømt for dette de fire siste månedene.