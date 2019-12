Fargefriske fasader i stille duskregn. Idyll-gamle trehus langs frosne fortau. Knasende skritt bak en himmelblå port. Ut på hålken triller et fronthjul fort.

– Sykkelen er elektrisk. Med romslig plass til innkjøp. Er ikke gaten vår vakker? Man sier at Vål’enga er en bygd i byen. Dét kan jeg bekrefte. Her kjenner folk hverandre! tindrer en av landets mest etterspurte skuespillere og gliser henrykt over skjerfknutene.