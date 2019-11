Er det en barneforestilling eller voksenforestilling? Det er vanskelig å si. Hovedinntrykket er at regissør Alexander Mørk-Eidem har villet lage en «all-alder-forestilling», der målgruppe ikke er viktig. Altså ikke en forestilling kun for barn, men en barnlig operaforestilling det går an å ta med barn på.

Det er en holdning som kan fungere dersom man sørger for at alle aldre faktisk har noe å følge med på. Men i Hans og Grete kommer målgruppene stadig i konflikt med hverandre. Det barnlige strever med uklar diksjon og utydelig skuespill, og det voksne får lite annet å ta tak i enn blinkende lys og imponerende kostymer.