Minneord om Mariss Jansons: Han var en større dirigent enn vi helt fikk med oss i Norge

En smertelig nyhet møtte oss på søndag. Dirigenten Mariss Jansons er gått bort. Han ble 76 år. Han døde i St. Petersburg. Mariss Jansons (1943–2019) var en større dirigent enn vi kanskje helt fikk med oss i Norge. Han vil bli stående. Han ruver helt der oppe i de blå høyder. Som musiker hadde han dette romantiske suget som kunne løfte interpretasjonen til det helt usedvanlige.

Årene hans med Oslo-Filharmonien (OFO) (1979–2002) ble avgjørende for orkesteret, for byen og for norsk musikkliv. Det hadde ringvirkninger langt forbi det øyeblikket da han sa opp og reiste, etter en forgjeves kamp for å skaffe orkesteret bedre arbeidsbetingelser og et bedre konserthus.