Ingen låter er strømmet mer hos Spotify i år enn Camila Cabello og Shawn Mendes’ latterlig fengende ballade «Señorita». Tallet? Låten rundet nettopp én milliard avspillinger globalt. Nylig fikk paret (kjærester eller ikke ...?) også prisen for «collaboration of the year» under American Music Awards i L.A.

Ikke rart at det nå kommer et helt album som duver i det samme lydlandskapet av latinamerikansk popmusikk herfra, altså. Et album som åpner ganske så inspirert, men som etter hvert dør ut i påfallende mangel av både originale og fengende låter.