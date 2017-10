Kjetil Lismoen

Blant hodejegere og nazizombier. Generasjonen som gjenreiste norsk film

En hel generasjon har vokst opp med at «norsk film» var erklært som bunnløst dårlig, selve uttrykket ble nærmest synonymt med kitsch, «bad taste» og amatørmessig. Gjennom Lille Lørdag lærte vi å harselere med norske filmreplikker- og estetikk, hvor særlig Wam & Vennerød-filmene fikk gjennomgå. Det var som om ironisk distansering var den eneste måten å forholde seg til hele bransjen på – en nasjonal, kollektiv forsvarsmekanisme.

Denne krisen i filmbransjen på 1970- og 80-tallet (og mange vil mene at den varte godt inn på 90-tallet også), danner bakteppe for Kjetil Lismoens bok. Den forteller om hvordan norsk film så smått begynte å reise seg igjen ved begynnelsen av 1990-tallet.

På ny vant filmene publikums tillit, det ble gradvis solgt flere billetter, og flere regissører ble tatt inn med verkene sine ved de store internasjonale filmfestivalene. Heriblant Bent Hamer, Marius Holst, Erik Skjoldbjærg og Hans Petter Moland.

Filmbransjens outsidere og insidere

Historien har vitterlig et eventyrlig snev over seg, hvor særlig regissørstanden gis mye av æren for å finne opp kruttet på nytt, samtidig som kulturpolitiske paradigmeskifter dro teppet vekk under beina deres, som igjen lærte mange å utvise en askeladdensk oppfinnsomhet for å få gjennomført prosjektene sine.

En egen ømhet har Lismoen dog for Film-Norges outsidere, de som kommer inn fra sidelinjen uten ærefrykt, slik som Tommy Wirkola (Død Snø) og Arild Østin Ommundsen (Mongoland). Begge utviser gjennomføringsevne uten å bli tatt inn i Norsk Filminstitutts klamme varme. Ei heller lener de seg på adapsjoner av Lars Saabye Christensen, en merkverdig sjangeravart i norsk film som heller unntaksvis har ført til gode filmatiseringer.

Staten skalter og forvalter

Lismoen har som filmkritiker i denne avisen og som redaktør av bransjebladet Rushprint en spesielt god oversikt over filmbransjen. Han evner derfor å knytte det som i utgangspunktet er bokas solskinnshistorie opp mot strukturelle, politiske og teknologiske endringer, og tilfører historien nerve ved å problematisere den statlige forvaltningen av filmdomenet.

Kulturbyråkrater som beskjeftiger seg med film og produksjonsvilkårene den skal ha i Norge bør bestemt lese boken, og deretter ta et par runder med seg selv.

Offentlige skittentøyvask

Tittelen på boken spiller bevisst på bestselgeren Easy Riders, Raging Bulls: How the Sex-Drugs-and Rock’ N Roll Generation Saved Hollywood av den amerikanske filmkritikeren Peter Biskind fra 1998. Men det er lite saftig sladder i Blant hodejegere og nazizombier.

Filmkolonien her på berget kan rett og slett ikke komme i nærheten av de vanvittige legendene om skuespillere på syretripp eller Hollywood-maktspill på høyt nivå – ført i pennen av en forfatter som ikke var redd for å sjikanere, overdrive eller kritisere sine intervjuobjekter. At Erlend Loe en gang har kommet med et sleivspark til Unni Straume i et debattinnlegg, eller den offentlige skittentøyvasken i kjølvannet av Pax-fadesen har ikke samme schwung over seg og vil neppe få leserne til å måpe.

Men dette er samtidig ment som honnør til Lismoen, som skriver saklig og kunnskapsbasert – og mest av alt utviser en stor respekt for filmstanden. Med tydelig språkføring og klare resonnementer bretter han ut det som til tider kan være innfløkt materie. Og selv om tonen i boken er nøktern, kan man som leser bli opprørt over tanken på norsk films mange tapte sjanser, uforløste karrièrer, og generelle flaskehals-tendenser. Og fraværet av kvinner. Men mest av alt det vanvittige sløseriet med talenter.

Kjetil Lismoen er en av Aftenpostens filmanmeldere. Maria Fosheim Lund er forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket og en ekstern anmelder.