Maja Lunde: Nordmenn trenger strengere foreldre

Maja Lunde peker på den lille kassen som henger på et tre i den lille hagen.

– Humlene har det faktisk bra i dette hotellet, selv om det ser litt slitent ut, sier hun.

Intensjonene er gode i hageflekken bak tomannsboligen på Godlia, her er både fuglekasse, humlehotell og ekornhus med nøtter i, men fuglehuset har mistet taket og plenen er full av sleip sopp.

Begeistret telefon fra London

42-åringen har hatt annet å gjøre enn å stelle i hagen i det siste. Det var for to år siden, på bokmessen i London, at forlaget Aschehoug forsto at de hadde en ny potensiell bestselgerforfatter på gang.

– Jeg fikk en begeistret telefon fra London. De fortalte at Bienes historie var en av bokmessens store snakkiser.

Lunde tar en bit av den tykke brødskiven. Klokken er halv ett og det er det første hun spiser i dag, Mandag er skrivedag, tre sønner og ektemann er ute av huset.

Forfatterens roman nummer to Blå, er lansert i Norge og i Tyskland ligger Bienes historie fremdeles på bestselgerlistene. Bok nummer fem i barnebokserien Verdens kuleste gjeng er straks ute og snart kommer thrilleren Hjemkomst, en film Lunde har skrevet manus til på kino.

– Jeg er glad jeg ble over førti før det tok av. Det er viktig å vite hva som betyr noe i livet. Jeg er gift med den samme mannen og bor i den samme trange tomannsboligen. Heldigvis hadde barna rukket å bli større.

Engstelig og fysisk feig

Tre blonde barnefjes på kjøleskapsdøren og et sjørøverskip og diverse andre leker på gulvet i en ellers ryddig stue, er alt vi ser til forfatterens familie denne formiddagen.

– Jeg var engstelig og fysisk feig. Jeg stolte ikke på kroppen min.

Maja Lunde er 25 år tilbake i tiden. Den 17 år gamle jenta fra Bislett har kastet seg ut i sitt livs hittil dristigste prosjekt. I ett år er hun mønstret på Christian Radich. En skoleflink jente som er glad i å lese må entre den nesten 40 meter høye masten.

– Jeg trodde aldri jeg skulle greie det, skulle jo bare opp på det første platået, men så går riggen skrått utover. Jeg tenkte, det kan ikke være mulig, men jeg måtte bare gjennom det.

To perioder med full storm opplevde Lunde og de andre ungdommene på skoleskipet dette året.

Lunde har altså greie på det når hun skriver om klima-aktivisten Signe som krysser Nordsjøen i sin seilbåt, en Arietta 31.

– Ja, jeg har seilt mye, pappa har en sånn båt, smiler hun og viser tegningen av båten som er med i årets roman.

Lever ikke som en klima-aktivist

Maja Lunde ser ut på det fine høstværet denne formiddagen. Selv lever hun ikke som klima-aktivist, selv om hun skriver om en av dem i boken Blå.

– Jeg prøver å gjøre så godt jeg kan, men jeg kommer til kort, sier forfatteren som ikke tror at all rikdommen har gjort oss for bortskjemte å orke å gjøre noe.

– Jeg opplever at grunnen til at disse bøkene slår an, er at folk er opptatt av naturen og vi blir redde for at den kan bli tatt fra oss. Vi er klare til å brette opp ermene. Det er som med røykeloven. Vi trenger at noen tar de tøffe valgene. Vi trenger strengere foreldre.

Når folk dør av mangel på vann i Europa

Det er alvor i de to romanene forfatteren har skrevet hittil. I Bienes historie handlet det om hvordan det gikk da biene forsvant. I Blå handler det om norsk vannkraftutbygging og om vannet som forsvinner når Frankrike blir rammet av ekstrem tørke 25 år frem i tid.

Folk bor i flyktningleirer der små rasjoner av mat og vann blir fordelt. De kan ikke dra nordover til land som Norge, fordi grensene er stengt. I Frankrike dør de av mangel på vann og mat, eller de dreper hverandre fordi de slåss om restene som er igjen.

– Er det sannsynlig at dette kan skje i Europa om 25 år?

– Jeg har lest mange klimarapporter og snakket med fagfolk. Denne typen femårstørke er definitivt noe som kan skje. Da det var hetebølge i sommer tenkte jeg at jeg kanskje hadde lagt boken for langt frem i tid.

– Kan det altså bli ørkentilstander i Sør-Europa?

– Vi har hatt ganske flaks med beliggenheten

Maja Lunde blir rød i kinnene og stemmen blir et hakk dypere.

– Du får lese klimarapportene selv. Men så spørs det hvordan menneskene takler det. I mitt scenario har ikke folk i Europa tatt vare på hverandre og sør er blitt isolert fra nord.

– Men i Norge går det bedre, her vil vi ha vann nok?

– Det kan være en fordel. Vi har hatt ganske flaks med beliggenheten. Samtidig kan det bli tøffere å bo mange steder i Norge. Se bare på flommen i Sør-Norge og jordrasene. Det blir flere orkaner, nedbør og mer ekstremvær.

Telefonen ringer.

– Jeg må ta den, det kan være agenten.

Hun reiser seg og går ned trappen til underetasjen for å snakke i fred. Jo det var agenten. Blå er solgt til Tyrkia. Nå skal altså tyrkerne lese om vann. Bienes historie har mange av dem allerede vært igjennom.

– God skjønnlitteratur skal engasjere

– Som leser syns jeg det kan være ganske hardt å lese disse bøkene. Det er rystende når verden som vi kjenner den bryter sammen. Kan du forstå en slik reaksjon.

– Jeg er glad du syns det. God skjønnlitteratur skal engasjere. Jeg prøver å skrive det jeg blir berørt av. Jeg kan gråte selv, da vet jeg at det blir bra.

Lunde heller opp kaffe til oss fra kaffetrakteren. Vil ikke vise oss stedet hun sitter og skriver, rommet hun kaller en tarm og som ligger i kjelleren. Der er det for rotete.

Hun gleder seg til de dagene hun kan sitte der, komme ordentlig i «flow» som hun kaller det.

– Jeg begynte ikke å skrive fordi jeg ville bli forfatter, jeg er forfatter fordi jeg alltid har skrevet. Jeg har hatt mange jobber, blant annet i filmbransjen, og har skrevet veldig mange filmmanus, ikke alle er blitt noe av.

Nå kommer altså thrilleren Hjemsøkt på kino, ifølge forfatteren en ordentlig skummel fortelling som handler mye om forholdet barn – foreldre.

Filmen Battle er i produksjon, basert på Lundes ungdomsroman med samme navn om øst-vest-problematikken i Oslo. Lunde gjør forarbeid til den tredje romanen med tema klima og hun skriver på bok nummer seks i barnebokserien, Verdens kuleste gjeng.

Vil at vi skal snakke med barna om klima

Når man skriver for barn er det viktig å pakke inn budskapet i mye trygghet og varme, sier hun.

– Jeg koser meg uendelig når jeg skriver barnebøker. Det er jo de bøkene man leste som barn man husker best. Jeg var selv en som leste og lekte masse.

Forfatteren er helt klar på at man bør snakke med barn om klimaproblemene.

– Det er det viktigste temaet i vår tid og det er deres fremtid. Barnas medier som Aftenposten Junior og NRKs Supernytt er fulle av stoff dette. At barn og ungdom er engasjert, ser vi av skolevalgene. Elevene stemmer mye grønnere enn foreldrene.

– Dro til flyktningleirer i Hellas

Forfatteren fra Godlia gjør grundig forarbeid til romanene. Listen med klimarapporter hun har lest er imponerende. Før siste bok besøkte hun tre forskjellige flyktningleirer i Hellas.

– Det var selvfølgelig veldig sterkt. I den ene leiren var det utrolig triste og desperate mennesker. Det var en leir for folk som ikke var offisielle flyktninger. I de andre leirene fikk jeg oppleve hvordan folk tok vare på hverandre.

Lunde fikk hjelp av den norske organisasjonen Dråpen i havet, som driver med frivillig hjelp til flyktninger.

– Jeg vil oppfordre alle som har mulighet til å jobbe for dem. Man får et annet syn, det er så lett å glemme at dette er enkeltmennesker i en vanskelig situasjon.

42-åringen står og ser på utsikten over det rolige villastrøket og de flotte trærne på høyden ved Nordre Skøyen hovedgård. Hun sier hun forstår den kvinnelige klima-aktivisten i boken Blå, men helt enig med henne er hun ikke.

– Jeg syns det kan bli litt harde fronter i klimadebatten. Det jeg ønsker å leve etter selv, er å tenke alt med måte, sier Maja Lunde.