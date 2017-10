Helleland gir 8 millioner til nytt Ibsen-teater i Oslo

Kulturminister Linda Hofstad Helleland mener Norge som nasjon har forsømt seg når det gjelder å spille Ibsen-teater.

Nå bidrar hun til oppbygging av en egen teaterscene i Arbins gate/Henrik Ibsens gate i Oslo, hvor Henrik Ibsen bodde. Tirsdag tok statsråden turen til Ibsenmuseet og møtte en entusiastisk gjeng støttespillere.

Bevilgningen på 8 millioner kommer i forslaget til statsbudsjett for neste år og gis til Norsk Folkemuseum, som sammen med Nationaltheatret og Ibsenmuseet får ansvaret for prosjektet.

– Vi ønsker med dette å være med på å utvikle hele dette huset. Her er det privat initiativ og driftige enkeltmennesker som står bak, sier Helleland og henvender seg til gårdeier Christian Ringnes og direktør Olav Aaraas ved Norsk Folkemuseum.

Dan P. Neegaard

Ibsen på engelsk

– Vi har ikke vært flinke nok til å gjøre Ibsen tilgjengelig for turister og andre som besøker Oslo, som ønsker å se Ibsen-stykker. Kommer man hit på sommerstid er alle teatrene stengt, sier Helleland.

Hun ønsker seg at teaterscenen ved Ibsenmuseet skal være åpen gjennom sommeren og spille forestillinger både på norsk og engelsk.

– Jeg håper at når jeg kommer tilbake hit om to år, står scenen klar. Dette handler om å ta vare på vår kulturarv, og det er en veldig god ting at både Norsk Folkemuseum og Nationaltheatret er engasjert i dette, sier Helleland.

Hun sier også at scenene kan bli en avlastningsscene for Nationaltheatret, som skal i gang med oppussing og vil være stengt i ca. tre år fra 2020.

– Vi må ta inn over oss hvor stor Ibsen er ute i verden. Vi må jobbe mer med kulturturisme og dette er en viktig del av dette, sier Helleland.

Hun legger torsdag frem et stramt kulturbudsjett. – Vi har noen klare prioriteringer i budsjettet og dette er en av dem. Andre tiltak har vi prioritert bort, sier Helleland.

Dan P. Neegaard

– Det ble fart i sakene når Ringnes kjøpte gården

Direktør Olav Aaraas ved Norsk Folkemuseum har lenge jobbet med ideen om en teaterscenen ved Ibsenmuseet.

– Men det var først da Ringnes kjøpte gården for fem år siden at det ble fart i sakene. Han kjøpte ideen om teaterscene med en gang, sier Aaraas.

Investor Christian Ringnes anslår at han har brukt 100 millioner kroner på Ibsen-satsingen.

– Jeg vokste opp med en Ibsen-gal far og bestefar, og jeg fikk Ibsens samlede verker til konfirmasjonen. Jeg bruker ofte Ibsen-sitater i taler. Senest til Stein Erik Hagens 60-årsdag. Da brukte jeg Terje Vigen, forteller Ringnes.

– Jeg leste nylig Ibsens samlede verker på nytt. Det var vel for sjette gang. Jeg oppdager alltid noe nytt. Det er som å gå på gamle stier, sier Ringnes.

Han håper teaterscenen står ferdig om to år.

– Vi skal bygge med nennsom hånd. Det har vi erfaring fra når vi har jobbet med fredede bygg, som Ekebergrestauranten og Folketeater-bygningen, sier Ringnes.

Dan P. Neegaard

Viktig for Nationaltheatret

Festivalsjef og leder for Ibsen-festivalen, Runi Sveen, sier bevilgningen fra regjeringen er av stor betydning for Nationaltheatret.

– Vi satser på et godt samarbeid med Ibsenmuseet. Det er svært stor interesse for Ibsen både her hjemme og ute i verden, sier Runi Sveen.

heidi.borud@aftenposten.no