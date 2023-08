Gjenåpnet palass i «Mitt Oslo»: – Verdensberømt, altfor ukjent for nordmenn

I et oversett palass faller ekspertens dom: – Nordmenn aner ikke hvor stor Henrik Ibsen faktisk er. Fra Korea og Australia reiser folk for å besøke hjemmet hans. Likevel er fremtiden usikker.

Mang en detalj i ekteparet Ibsens leilighet ser ut som interiører i Det kongelige slott, rett over gaten. – Men de to hadde ingen overdådig livsførsel, sier Ibsen-ekspert Bergljot Øyrehagen Geist. Akkurat nå er museet åpent hver dag. Vis mer

Publisert: 23.08.2023 06:30 Oppdatert: 23.08.2023 07:01

Gulldekor. Krystallkroner. Silke. Takmalerier som på Slottet. Og rett ved kongeboligen ligger det, Henrik Ibsens overdådige hjem. Fagkonsulent Bergljot Øyrehagen Geist orienterer:

– Leiligheten ble museum i 1990. Her bodde Ibsen i 11 år, her døde han i 1906. Detaljer gjenstår, men i all hovedsak er hjemmet nå gjenskapt, med originale møbler og omhyggelig rekonstruert interiør. Faktisk ser arbeidsværelset ut akkurat som det gjorde da Ibsen satt der for siste gang. Manuskriptet til «Et dukkehjem» står på Unescos verdensarvliste, leiligheten er en verdensattraksjon. Her har jeg lagt ned masse glede, mange tårer, mye sinne.