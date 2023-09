Skal herje og erobre igjen

Kvelertaks velkjente metal krydres med Tønes og Jokke. Resultatet er friskt og solid.

Kvelertak er ute med sin femte plate. «Endling» er nok en suksess for rogalendingene.

Publisert: 07.09.2023 18:00

På engelsk er en endling det siste eksemplaret av sin art. En enslig tasmansk tiger i et bur, hvis eneste gjenstående prestasjon er å dø med sin egen rase. Er den sekshodete uglen Kvelertak også en utdøende rase? Er det dét de prøver å si i starten her: «Me vandre på ein krøterveg te helvete, det er vel snart på tide me blir oppløyste?»

Svaret er et rungende nei. «Endling» er et Kvelertak som utvikler seg, samtidig som deres gjenkjennelige rockeformel er intakt.