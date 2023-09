Fortjener et internasjonalt gjennombrudd

Når unge musikere kombinerer gode ideer med overskudd og modenhet, er det godt å lytte.

Simon Forchhammer (f.v.), Hein Westgaard og Petter Asbjørnsen. Vis mer

Publisert: 10.09.2023 07:30

Jeg trenger bare noen sekunder for å høre om jeg liker musikk. Da jeg satte på «First as Farce» for første gang, hørte jeg brikkene falle på plass umiddelbart.

De unge musikerne i Hein Westgaard Trio vet åpenbart hva de vil: De vil utvikle sin egen hybrid der stilelementer fra gitar-, bass- og trommehistorien fusjonerer på friske måter. De tre møttes i København i 2017. Den danske trommeslageren Simon Forchhammer og nordmennene Petter Asbjørnsen og Hein Westgaard, som spiller henholdsvis bass og gitar.