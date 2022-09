Anmeldelse av Høstutstillingen 2022: Dystopisk, rørende og morsom

Høstutstillingen byr på kunstnerisk bredde og politisk brodd.

Årets Høstutstilling skiller seg fra fjorårets på flere områder. I forgrunnen: «Bunnbærere» av Gunnhild Torgersen.

Hvis du var på Høstutstillingen i fjor, har du kanskje et vagt minne om en utstilling som var litt for snill. Dus i fargene, abstrakt i uttrykket og få kunstverk med politisk brodd. Et noe intetsigende opplegg, rett og slett.

På årets utstilling er det mye som er markant annerledes. I en verden preget av kriger og kriser, skulle det vel egentlig bare mangle at samtidens mest presserende problemstillinger luftes i en av landets største utstillinger for nettopp samtidskunst.