Imponert over smarte svar fra chatboten? Ny AI får plusspoeng for å lure deg

Over en million brukere har kastet seg over en ny chatbot som er god til å skrive. Det mange ikke vet, er at den er trent opp til å lure deg.

Nå kan AI skrive så godt at du lett tror på det den skriver. Men maskinen er først og fremst god til å lure deg. Obs: Illustrasjonen er skapt av AI basert på Aftenpostens instruks.

Per Kristian Bjørkeng Teknologijournalist

26 minutter siden

For første gang er en av de aller mest avanserte, kunstig intelligente chatbotene fritt tilgjengelig. Bare fem dager etter at tjenesten ble lagt ut, hadde en million brukere kastet seg over mulighetene på chat.openai.com/chat.

Den såkalte ChatGPT er basert på en ny utgave av språkmodellen GPT. Den kan skrive hele utredninger på forbløffende godt norsk.