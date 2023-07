KI, strømming og penger. Derfor streiker Hollywood-stjernene for første gang siden 1980.

Hollywoods skuespillere går ut i streik. Dermed er den første storstreiken i bransjen på 63 år et faktum.

Skuespillerne og komikerne Tina Fey og Fred Armisen er blant dem som har stått streikevakt i solidaritet med manusforfatterne. Nå går også skuespillerne ut i streik. Vis mer

Fagorganiserte manusforfattere i Hollywood har allerede streiket i elleve uker, og nå får de selskap av skuespillerne.

Det ble klart etter en avstemning torsdag i nasjonalkomiteen i fagforeningen Sag-Aftra Sag-AftraScreen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists.

Blant fagforeningens mange berømte medlemmer er Meryl Streep, Jennifer Lawrence og Glenn Close.

Nå frykter mange full stopp i Hollywood-produksjoner.

Men hvorfor streiker de, spør du kanskje. Svaret er enkelt. De krever mer lønn.

Derfor streiker de

Både manusforfatterne i forbundet Writers Guild of America (WGA) og skuespillerne i Sag-Aftras krever økt lønn for å holde tritt med prisveksten.

Men de ønsker også beskyttelse mot følgene av økt bruk av kunstig intelligens (KI). Skuespillerne frykter bilder av dem vil kunne brukes uten deres tillatelse og uten kompensasjon, skriver Reuters.

I verste fall er de redd kunstig intelligens vil kunne erstatte dem.

Kjernen i konflikten for begge fagforeningene er den enorme veksten av strømmetjenester. Som de mener gjør at lønningene presses ned og gjør det vanskeligere for «middelklasse-skapere».

Men hvordan vil det gå med Hollywood-produksjonene uten manusforfattere eller skuespillere?

Flere produksjoner rammes

Forfatterstreiken har allerede ført til utsettelser. Streikende skuespillere bedrer ikke situasjonen. Både film- og TV-produksjoner i og utenfor USA rammes som følge av streiken.

Blant annet antas det at oppfølgeren til «Galdiator» vil rammes.

Også store blockbustere som «Wonder woman 3», «Ghostbusters 4», «Mufasa: The Lion King» og tredje og fjerde «Avatar»-filmen vil trolig rammes av streiken.

Ettersom mange av manusene allerede var ferdige før streikene var i gang, er en del produksjoner skjermet for forfatterstreiken. Blant annet er det blitt sagt at dette gjelder HBO-serien House of the Dragon.

Fremskyndet London-premiere

Streiken har fått enorm støtte innad i fagforbundet som har en medlemsmasse på rundt 160.000 USA og andre land. 98 prosent av medlemmene har på forhånd stemt for en streik.

Fagforeningsleder Fran Drescher, best kjent fra 90-tallsserien «The Nanny», har kalt Hollywood-studioenes svar på skuespillernes bekymringer for «fornærmende og respektløse».

– Jeg kan nesten ikke tro hvor langt fra hverandre vi står, sa hun under en pressekonferanse.

I London uttrykte Matt Damon, Emily Blunt og Cillian Murphy, stjernene i Christopher Nolans nye film «Oppenheimer», støtte til streiken.

– Vi kommer til å gå ut sammen, som et samlet ensemble. Vi blir nødt til det. Vi får se hva som skjer, sa Blunt under storfilmens London-premiere.

Emily Blunt og Cillian Murphy spiller hovedrollene i storfilmen «Oppenheimer». Her avbildet under filmens premiere i London. Vis mer

Premieren ble fremskyndet med en time, slik at skuespillerne kunne gå på den røde løperen før resultatet av avstemningen i Sag-Aftra var klar.

Da streiken var et faktum, forlot stjernene salen, ifølge Christopher Nolan. Det skriver BBC.

Varte i tre måneder sist

Ikke siden 1960 har det vært en så omfattende streik i bransjen, der både skuespillere og forfattere legger ned arbeidet samtidig.

Sist skuespillerforeningen gikk ut i streik, i 1980, varte den i tre måneder.

Fra før har manusforfatterens streik dramatisk redusert antallet filmer og TV-serier i produksjon. En skuespillerstreik vil kunne føre til en nærmest full nedstengning.

Nå får de streikende manusforfatterne selskap fra Hollywood-skuespillere. Kan det bety full stopp for produksjoner? Vis mer

Streikende skuespillere vil skade hele bransjen, mener Disney-sjef Bob Iger.

– Dette er verdens verste tidspunkt, sa han til CNBC torsdag og la til at skuespillernes forventninger er urealistiske.

The Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), parten som forhandler på vegne av både Netflix, Disney og andre produksjonsselskaper, var svært skuffet over Sag-aftras avgjørelse.

De mener at de har tilbudt historiske lønnsbetingelser. Samt et banebrytende KI-forslag, som vil beskytte skuespillerne.