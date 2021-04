TV-anmeldelse: «The Nevers» har praktfulle kjoler, men ko-ko plott

Kontroversene i kulissene er mye mer spennende enn selve serien.

Serie med sus i serken: Hovedpersonen Amalia True (Laura Donnely, t.v.) behersker kampsport og kan se inn i fremtiden. Hennes nærmeste allierte er oppfinneren Penance Adair (Ann Skelly, t.h.) Foto: HBO Nordic

Ingrid Åbergsjord Film- og TV-anmelder

Fakta The Nevers HBO Nordic. Fantasy-drama. Serieskaper: Joss Whedon. Med: Laura Donnely, Ann Skelly, James Norton, Olivia Williams, Tom Riley. Anmeldelsen er basert på de fire første episodene. Vis mer

Har du aldri hørt om Joss Whedon (56) før? Vel, han er en suksessrik film- og TV-serieskaper som blir stadig mer skandaleombrust.

Amerikaneren står bak publikumsfavoritter som Buffy the Vampire Slayer (1997–2003), Firefly (2002) og The Avengers (2012). Nå har han laget fantasydramaet The Nevers.