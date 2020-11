Norsk sopran vant verdens største operakonkurranse for Wagner-musikk

Sopranen Margrethe Fredheim sang seg lørdag helt til topps i stor Wagner-konkurranse i Danmark.

Nå nettopp

– Utrolig moro! Jeg håper dette skal hjelpe meg videre i karrieren, sier Margrethe Fredheim på telefon fra Tyskland. Der er hun fast solist i Theater Erfurt i Thüringen.

Lørdag vant hun The Lauritz Melchior International Singing Competition. Over 100 sangere fra hele verden var påmeldt. Juryen besto av prominente personligheter innenfor opera. Konkurransens høye beskytter, dronning Margrethe av Danmark, var til stede under finalen i Aalborg.