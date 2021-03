Ingen Golden Globe til dansk suksessfilm

Den danske filmen «Druk», på norsk «Et glass til», måtte se seg slått av amerikanske «Minari» som beste fremmedspråklige film i Golden Globe-utdelingen.

Filmen «Minari» handler om en sørkoreansk familie som flytter til Arkansas der de bosetter seg på en gård. Foto: Josh Ethan Johnson / A24 via AP / NTB

1. mars 2021 06:52 Sist oppdatert nå nettopp

«Minari» er en kritikerrost film som handler om en sørkoreansk innvandrerfamilie som flytter til en gård i Arkansas i USA på 1980-tallet. Store deler av filmen er på koreansk.

Den amerikanske filmen slo ut danske «Druk», fransk-guatemalanske «La Llorona», italienske «Med livet foran seg» og franske «Oss to».

Prisutdelingen fant sted i en direktesendt seremoni på internett natt til mandag norsk tid.

Norsk psykiater

Mads Mikkelsen er blant skuespillerne i «Druk». I filmen tester tre lærerkolleger og Mikkelsens rollefigur den norske psykiateren Finn Skårderuds påståtte tese om at mennesket er født med en halv promille for lite i blodet. Skårderud har påpekt at han aldri egentlig har fremmet en slik teori, men han har likevel skrytt av filmen.

«Druk» er regissert av Thomas Vinterberg og solgte 800.000 kinobilletter i Danmark. Det var tredje gang en film av Vinterberg nomineres til Golden Globe.

Sacha Baron Cohen og hans «Borat Subsequent Moviefilm» fikk to Golden Globe-priser. Foto: Amazon Studios via AP / NTB

To ganger Borat

Blant de øvrige prisene som var klare tidlig mandag morgen norsk tid, var prisen for beste regissør. Den gikk til Chloe Zhao for filmen «Nomadland».

Chadwick Boseman, som døde av kreft for få måneder siden, fikk prisen for beste dramaskuespiller for sin rolle i «Ma Rainey's Black Bottom». 43-åringens etterlatte kone holdt en følelsesladd takketale.

Sacha Baron Cohens satirefilm «Borat Subsequent Moviefilm» fikk prisen for beste komedie, mens Cohen selv fikk prisen for beste komedieskuespiller.

Rosamund Pike ble kåret til beste kvinnelige skuespiller for sin innsats i Netflix-thrilleren «I Care A Lot».

– Jeg måtte svømme opp fra en synkende bil. Jeg tror jeg fortsatt ville ha gjort det, fremfor å være i samme rom som Rudy Giuliani, sa Pike da hun takket for prisen.

Uttalelsen var en henvisning til Maria Bakalovas møte med Donald Trumps daværende advokat i Borat-filmen.

78. gang

I den tidlige delen av utdelingen ble Pixars «Soul», som ble feilaktig uttalt «Sawl» av programleder Tracy Morgan – og som førte til humring blant deltagerne i videolinken – kåret til beste animasjonsfilm.

I fjernsynskategoriene var det Netflix-serien «The Crown» som dominerte, med priser til Gillian Anderson, Emma Corrin og Josh O'Connor.

Jason Sudeikis vant prisen som beste fjernsynsskuespiller for sin innsats i Apple TV+-serien «Ted Lasso», mens «Schitt's Creek» ble priset som beste fjernsynskomedie.

Film- og TV-prisen, som er basert på stemmer fra den utenlandske presselosjen i Hollywood, ble arrangert søndag for 78. gang.

Golden Globe regnes som en av de gjeveste filmprisene og gir ofte en pekepinn om hvilke filmer som kommer til å gjøre det bra på Oscar-gallaen.