Ny dokumentar: «Allen v Farrow» er en misvisende tittel. Woody Allen kommer ikke til orde.

Dette er ikke bare et karakterdrap på Woody Allen, men et forsøk på å diskreditere filmuniverset hans. Serieskaperne lykkes best med det første.

Woody Allen fant seg ikke alltid til rette som pater familias for Farrows uortodokse storfamilie. Foto: HBO

Kjetil Lismoen

6 minutter siden

Fakta Allen v Farrow HBO Nordic. 4 episoder. Premiere 21. februar. Regissører: Kirby Dick, Amy Ziering. Med: Woody Allen, Mia Farrow, Dylan Farrow, Ronan Farrow, Moses Farrow. Dokumentar. USA. Vis mer

Det er alltid hjerteskjærende å oppleve barn bli hjelpeløse brikker i en brutal kamp mellom to uforsonlige foreldre. I denne dokumentarserien tilføres enda en kompliserende faktor. Vi blir nødt til å sette spørsmålstegn ved hva barna sier og gjør, fordi den ene parten, Woody Allen, ikke kommer til orde. Allen v Farrow blir derfor en misvisende tittel.

Filmskaperne begår her et karakterdrap jeg tviler på om Allens allerede frynsete omdømme vil overleve. Det er egentlig ikke så mye nytt som bringes til torgs i den langvarige striden mellom Allen og Mia Farrow og beskyldningene om at filmskaperen mishandlet datteren Dylan.