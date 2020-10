Louise Glück får Nobelprisen i litteratur for 2020

Torsdag ettermiddag annonserte Svenska Akademien årets vinner.

Nobelprisen i litteratur for 2020 tildeles den amerikanske forfatteren Louise Glück. Her sammen med Barack Obama under en prisutdeling i USA i 2015. Foto: Carolyn Kaster / AP

8. okt. 2020 13:02 Sist oppdatert nå nettopp

Nobelprisen i litteratur for 2020 tildeles den amerikanske forfatteren Louise Glück. Det ble klart under Svenska akademiens pressekonferanse torsdag.

Den 77 år gamle amerikanske poeten ble født i New York 1943 og vokste opp i delstaten Long island. Hun ansees som en av de mest tonegivende samtidsforfatterne i USA.

Hennes siste bok er «Faithful and virtuous night» fra 2014. For den fikk hun National book award. Hun har også vunnet Pulitzerprisen i 1993 for boken «The wild iris».

Brutal åpenhjertighet

– På 2000-tallet har bare et par poeter fått prisen. Så vi prøver å gå ut fra hele spekteret av verdenslitteraturen, sa Anders Olsson på pressekonferansen. Han er leder for nobelkomiteen.

Han begrunnet valget med at Glück har en «umiskjennelige poetiske stemme». Komiteen mener hun gjør det enkelte menneskes eksistens til noe universelt.

– Glück søker det allmennmenneskelige og finner det ved hjelp av myter og klassiske motiver, sa Olsson.

Hun blir av komiteen beskrevet som en av de mest fremtredende lyrikerne i amerikansk samtidslitteratur. Hun har gitt ut 12 diktsamlinger. Komiteen trekker frem at hun tar for seg personlige emner uten å være selvutleverende. Hun skriver om barndommen, relasjoner til foreldre og søsken. Forfatterskapet hennes skildrer det intime med et strengt blikk og en sterk formfølelse, mener komiteen.

– Her møter vi nesten brutalt åpenhjertige bilder fra familielivet, sier Olsson.

Komiteen trekker også frem hennes humor og kvikkhet når hun dikter.

Håpet på vinner utenfor Europa

– Jeg skal innrømme at jeg hadde håpet vi i ville se en vinner utenfor Europa og Nord-Amerika, sier Maria Horvei, redaktør i litteraturtidsskriftet Vinduet.

Horvei understreker at hun ikke har lest noe av Glück, og at hun derfor bare uttaler seg om de prinsipielle sidene ved tildelingen. Hun peker på at det de siste ti årene bare har vært én vinner fra land utenfor Europa og Nord-Amerika.

– Det Svenska Akademiet står åpenbart helt fritt i sine valg, men skjevfordelingen er uheldig, og selvsagt ikke en reell speiling av litterær kvalitet i verden de siste ti årene, avslutter hun.

Maria Horvei er redaktør i litteraturtidsskriftet Vinduet. Foto: André Løyning

Fakta De siste vinnerne av Nobels litteraturpris: 2019: Peter Handke, Østerrike

2018: Olga Tokarczuk, Polen

2017: Kazuo Ishiguro, britisk statsborger, Japan

2016: Bob Dylan, USA

2015: Svetlana Aleksijevitsj, Hviterussland

2014: Patrick Modiano, Frankrike

2013: Alice Munro, Canada

2012: Mo Yan, Kina

2011: Tomas Tranströmer, Sverige

2010: Mario Vargas Llosa, Peru

2009: Herta Müller, Tyskland

2008: Jean-Marie Gustave Le Clézio, Frankrike Vis mer

Mye bråk rundt prisen

Komitelederen ble på pressekonferansen spurt om bråket som har preget prisen de seneste årene. Det ville han ikke kommentere.

Valget av fjorårets vinner Peter Handke skapte mye debatt. Handke har lenge vært omstridt for sine uttalelser om det tidligere Jugoslavia.

I fjor ble det i tillegg delt ut en ekstra pris fordi det i 2018 ikke var noen prisutdeling. Den gang var prisutdelerne rystet av anklager om lekkasjer, overgrep og trakassering nært på komiteen.

Det er Svenska Akademien som deler ut Nobelprisen i litteratur. Det har de siste årene vært mye dramatikk innad i komiteen:

Jean-Claude Arnault ble i juni 2018 tiltalt for voldtekt. Arnault er gift med forfatter Katarina Frostenson, som var medlem av Svenska Akademien frem til dette. De to ble også beskyldt for å ha lekket prisvinnere, men Frostenson har benektet dette.

Den tidligere komitelederen Horace Engdahl har vært en kontroversiell skikkelse. Han har forsvart Arnault og forlot komiteen etter dette.

Ytterligere to medlemmer trakk seg i fjor. En av dem, Kristoffer Leandoer, sa nylig at han hadde følt seg som en brikke i et internt maktspill.

Klas Östergren forlot akademiet i protest. Rett før årets utdeling kom han med en bok der han beskriver de steile frontene innad i komiteen.

Komiteleder Olsson ville heller ikke kommentere om valget av årets vinner gjenspeilet at komiteen er blitt fornyet med nye medlemmer.