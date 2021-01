Ny Netflix-serie fra Martin Scorsese: Kunne ikke oppstått andre steder enn i New York

Fenomenet Fran Lebowitz kunne ikke oppstått andre steder enn i New York. Derfor er Martin Scorsese perfekt regissør til å gi oss portrettet av henne.

Om Fran Lebowitz ikke hadde eksistert, ville New York vært nødt til å finne henne opp. Netflix

Kjetil Lismoen

Nå nettopp

Vår vurdering:

Fakta Fran Lebowitz og byen Netflix – en dokumentarserie i åtte episoder. Regi: Martin Scorsese. Med: Fran Lebowitz Vis mer

Fran Lebowitz fremstår som legemliggjøringen av en newyorker. Hun er munnrapp, gjenstridig, motebevisst og med en hang til sardoniske onelinere. Eller for å si det på en annen måte: Hun fremstår som en type offentlig intellektuell i New York som knapt nok eksisterer lenger.

Det danner et lett nostalgisk bakteppe til denne dokumentarserien. Den er regissert av ingen ringere enn Martin Scorsese. Han er en av New Yorks fremste kronikører på det store lerretet. Scorsese er selv kjent for å være munnrapp, men må slite for å komme til orde i løpet av de åtte episodene serien varer.