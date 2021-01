Inngangen røper ingenting. Men nå avslører ekteparet hva som skjuler seg på garasjeloftet.

ÅLESUND (Aftenposten): Gjennom 20 år har et ukjent ektepar bygget opp en av landets største private kunstsamlinger. Det meste står på et garasjeloft, men nå skal deler av samlingen vises frem for første gang.

Linda Deocariza Fredly nyter et bilde som amerikaneren Andrew Sendor har laget. Fredly-paret var en viktig inspirasjonskilde for Sandor i starten på karrieren hans. De siste årene har en rekke av bildene hans blitt innkjøpt av kunstmuseer i Europa og USA. Foto: Arnfinn Mauren

Det er ingenting som avslører hva som skjuler seg på innsiden. Tvert imot. Den anonyme eneboligen i Ålesund bærer ikke preg av overdådighet.

– Det er ikke hemmelig det vi har her, men vi ligger lavt, forteller eierne.