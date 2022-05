Unge musikere – voksen musikk

Dette store bandet har gjort det til vane å levere kvalitet.

Ojkos er «Orkesteret for jazzkomponister i Oslo». De er mange.

7 minutter siden

Nyhetsbrev Vil du ha film- og serietips rett i innboksen? Meld meg på

Du hører at det er unge musikere som spiller. Det er spretten bevegelse fra start. Et energioverskudd som er lett å ta inn. Overraskende vendinger og god fremføring. Den nye generasjonen jazzskolerte musikere spiller ikke bare jazz lenger. De trekker inn det de finner for godt og skaper ny og levedyktig musikk.

«Sjangeroverskridende» er blitt den nye normen.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn