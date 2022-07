Nummerevy uten det store nummer

Det er forskjell på god, gammel revy og gammel revy med enkelte godbiter.

Sturla Berg-Johansen dyrker koschli’ gammel revy i Tønsberg.

Mona Levin Teateranmelder i Aftenposten

25 minutter siden

Sturla Berg-Johansen dyrker koschli’ gammel revy, gamle revytekster og gammelt tonefølge til revy. Mye av musikken her låter som om den er skrevet av noen fra Visens venner på slutten av 50-tallet.

Det betyr ikke dårlig musikk, for all del, men uten de spisse, meningsfulle tekstene blir det noe halvveis over det.