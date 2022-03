«Lust»: Impotent svensk sex-humor

Sofia Helin fronter en fjasete humorserie om dildoer og anus-sjokolade på avveie.

Fire venninner i 40-årene sliter med sexlivet.

På forhånd trodde jeg at «Lust» var en slags svensk parallell til «And just like that». I stedet for å følge tre hvite, slanke venninner i 50-årene på Manhattan, skulle vi her følge fire hvite, slanke venninner i 40-årene i Stockholm.

En av dem, Anette (Sofia Helin), jobber som forsker for helsemyndighetene. Hun får ansvaret for en undersøkelse om hvordan sex påvirker helsen til kvinner over 40. Snart viser det seg at alle de fire venninnene trenger å piffe opp sitt eget sexliv.