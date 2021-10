Ankesaken mot kulturprofil Gaute Drevdal er i gang

Ida Andenæs forsvarer Gaute Drevdal i saken som startet i lagmannsretten tirsdag.

Tirsdag startet ankesaken mot voldtektsdømte Gaute Drevdal i Borgarting lagmannsrett. Han nekter all straffskyld i saken.

12. okt. 2021 09:52 Sist oppdatert nå nettopp

Gaute Drevdal ble i fjor sommer dømt i Oslo tingrett til 13 år og seks måneders fengsel for ni voldtekter og seksuell omgang med en 15 år gammel jente mellom 2005 og 2014. Han nektet straffskyld i tingretten.

Da ankesaken startet tirsdag morgen, nektet Drevdal igjen straffskyld. Han svarte «ikke skyldig» på hvert av de ni tiltalepunkt som ble lest opp av statsadvokat Trude Antonsen.

Fakta Dette er saken Gaute Drevdal (51) har tidligere vært redaktør i magasinene Natt & Dag og Smug. Han har også vært pressesjef for Hovefestivalen og medeier i et utested i Oslo. Tidlig i saken var han kjent som «kulturprofilen». Han ble i april 2019 tiltalt for voldtekt av ni unge kvinner, og for seksuell omgang med en 15 år gammel jente. Voldtektene Drevdal er tiltalt for, skal ha skjedd mens kvinnene sov og/eller var beruset. Overgrepene skal ha skjedd mellom 2005 og 2014, blant annet i Drevdals leilighet i Oslo, på forskjellige hoteller og på Hovefestivalen. Den første anmeldelsen kom i 2015, deretter kom det ytterligere 12 anmeldelser frem til 2018. Drevdal ble opprinnelig etterforsket for voldtekt av 13 kvinner, men fire saker ble henlagt. Saken gikk i Oslo tingrett fra 21. januar til 23. mars 2020. Han ble av en enstemmig tingrett dømt til 13 år og seks måneders fengsel. Drevdal ble dømt på alle tiltalepunktene. Drevdal har hele tiden nektet straffskyld. Han anket dommen. Ankesaken startet i dag, og skal avsluttes 9. desember. Vis mer

Marte Svarstad Brodkorb er bistandsadvokat for de fornærmede.

Stor belastning

Koordinerende bistandsadvokat for de fornærmede, Marte Svarstad Brodtkorb, sier til Aftenposten at en ny runde i retten er en stor belastning for de fornærmede.

– Det er åpenbart at ingen ønsker det, men de er innstilt på å komme og forklare seg, igjen. De ser frem til at saken er ferdig behandlet i rettssystemet, slik at de kan begynne å legge saken bak seg.

Ida Andenæs skal sammen med Victoria Holmen forsvare Drevdal i ankesaken.

Andenæs uttalte i forrige uke at de ikke er enige i tingrettens vurdering, og at anklagene mot Drevdal må vurderes «presist hver for seg og ikke sammensauses» i lagmannsretten.