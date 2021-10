Abdulrazak Gurnah skrev om flukten fra Zanzibar. Nå får han nobelprisen for bøkene.

Abdulrazak Gurnah gikk nylig av som professor ved et britisk universitet. Han har tidligere vunnet Commonwealth Writers Prize, Los Angeles Times Book Prize og Booker Prize for Fiction.

For første gang siden 2003 får en afrikaner prisen. Abdulrazak Gurnah blir hyllet for skildringer av flukt og kolonialisme.

Abdulrazak Gurnah (73) fra Tanzania er årets vinner av Nobelprisen i litteratur. Han kom til Storbritannia som flyktning fra Zanzibar på slutten av 60-tallet. Da var han 18 år.

Denne erfaringen gjennomsyrer de ti romanene og mange novellene han har utgitt.

Tre av dem er oversatt og utgitt på norsk: Paradis (1994), Taushetens øy (1996), Ved Sjøen (2001).

Gurnah måtte flykte fordi personer med arabisk opphav ble forfulgt på Zanzibar under revolusjonen i 1964. Den ble utløst da den afrikanske øya fikk selvstendighet fra kolonimakten Storbritannia.

Gurnah får prisen for «kompromissløst og med stor medfølelse ha gjennomlyst kolonialismens virkninger og flyktningers skjebne i kløften mellom kulturer og kontinenter».

Svenska akademiens faste sekretær, Mats Malm, delte ut prisen torsdag.

– Ikke noe intellektuelt jåleri

Redaktør i Stavanger Aftenblad, Tarald Aano, kaller Gurnah et godt valg, til tross for at han er et fremmed navn for mange. Han er en av få i Norge som har lest forfatteren.

– Han er stilistisk sterk, men på ingen måte utilgjengelig. Ikke noe intellektuelt jåleri og intertekstualitet. Problemstillingene er ofte om det flerkulturelle, og om det å ikke høre hjemme. Han gjør spesifikke opplevelser tilgjengelig for alle.

Som forfatter beskriver Aano den ferske nobelprisvinneren som en lavmælt og tilgjengelig forfatter.

– Gurnah er kritisk til kolonialismen. Men han fremstår ikke som en fundamentalistisk kritiker. Arbeidet hans er mer historisk og klassisk anlagte romaner om mennesker i disse kulturene.

Aano er selv født i Tanzania.

– Da Gurnah dukket opp, var det veldig gøy å kunne lese om byen jeg var født i, og som tok karakterene inn i steder, situasjoner og sammenhenger jeg kunne forholde meg til.

– Uhorvelig viktig

– Uhorvelig viktig, for et helt kontinent, sier forfatter Jan Kjærstad om tildelingen.

– Dette er en utvidelse av den litterære virkeligheten for veldig mange som er interessert i litteratur, mener han.

Fakta Gurnahs bøker Memory of Departure (1987)

Pilegrims Way (1988)

Dottie (1990)

Paradise (1994)

Admiring Silence (1996)

By the Sea (2001)

Desertion (2005)

The Last Gift (2011)

Gravel Heart (2017)

Afterlives (2020) Vis mer

Gurnah er den første afrikanske vinneren siden 2003. Han har i mange år vært en viktig figur i litteraturvitenskapen. Frem til nylig har han vært professor i engelsk og postkolonial litteratur ved Universitetet i Kent.

– Jeg har nettopp snakket med Abdulrazak på telefon. Han hadde akkurat kommet inn på kjøkkenet. Vi har snakket om praktiske ting, siden alt er komplisert også i år, sa Akademiens faste sekretær Mats Malm da prisvinneren ble kunngjort.

Malm forklarte at de ikke kan samle vinnere i Stockholm, som de pleier – det sørger pandemien for. I stedet deles prisen ut et sted nær vinneren.

Litteraturviter Tonje Vold ved Universitetet i Oslo mener det det er en veldig fin dag for Nobelprisen i litteratur. Hun mener det viser at den ikke bare har et europeisk eller nordamerikansk utsyn.

– Det er ikke slik at det kun er forfattere født i vesten som er i stand til å skrive virkningsfullt. Jeg tenker at det er mange. seiglivede myter rundt afrikansk litteratur. At den skal være vanskelig tilgjengelig. Det stemmer ikke, sier litteraturviter Tonje Vold, ved Universitetet i Oslo.

Hun påpeker at prisvinneren er både romanforfatter, akademiker og har forsket på postkolonialisme. Han har også skrevet om andre forfattere.

– Slik sett er han mer sentral enn man skulle tro, dersom man ikke har hørt om han før. Det er det nok veldig få som har, også siden navnet ikke har vært nevnt, sier Vold.

Abeid Amani Karume blir båret av sine meningsfeller under revolusjonen i Zanzibar i 1964, da han kom til makten. Det var denne hendelsen som gjorde at Gurnah måtte flykte.

Gurnahs tre første romaner, Memory of Departure (1987), Pilgrims Way (1988) og Dottie (1990), dokumenterer innvandreropplevelsen i Storbritannia fra forskjellige perspektiver.

Hans fjerde roman, Paradise (1994), utspiller seg i det koloniale Øst -Afrika under første verdenskrig og ble shortlistet til Bookerprisen for skjønnlitteratur. Admiring Silence (1996) forteller historien om en ung mann som forlater Zanzibar og emigrerer til England, hvor han gifter seg og blir lærer.

Aftenposten anmeldte den norske oversettelsen av «By the Sea» i 2002.

Det er de 18 medlemmene i Svenska Akademien som bestemmer hvem som får prisen.

De har tidligere fått kritikk for å fokusere på hovedsakelig mannlige og europeiske forfattere. Dette er noe Akademien jobber med å forbedre, sa komitéleder Anders Olsson nylig i et intervju med New Republic.

I intervjuet sa komitéleder Anders Olsson at de nå knytter til seg nye eksperter. De skal heve kompetansen på asiatisk og afrikansk litteratur, som ikke alltid blir oversatt til europeiske språk.

Bettingselskapene hadde på forhånd beregnet hvem som mest sannsynlig kom til å få prisen. Denne gangen bommet de grovt. Gurnah er ikke engang nevnt på oddsoversikten hos Ladbrokes, videreformidlet av nettstedet Lithub. De regnet franske Annie Ernaux som favoritt.

Jon Fosse og Karl Ove Knausgård har vært favoritter fra Norge. De var begge høyt oppe på oddslistene.

Fakta Siste vinnere av Nobels Litteraturpris 2020: Louise Glück, USA

2019: Peter Handke, Østerrike

2018: Olga Tokarczuk, Polen (utdelt i 2019)

2017: Kazuo Ishiguro, britisk statsborger, Japan

2016: Bob Dylan, USA

2015: Svetlana Aleksijevitsj, Hviterussland

2014: Patrick Modiano, Frankrike

2013: Alice Munro, Canada

2012: Mo Yan, Kina Vis mer

Bråk i Svenska Akademien

De siste årene har vært turbulente for Svenska Akademien, som deler ut Nobelprisene. Akademien ble innstiftet i 1786.

Etter #metoo-kampanjen høsten 2017 gikk flere kvinner ut i Dagens Nyheter med anklager mot kulturprofilen Jean-Claude Arnault. Han hadde svært tette bånd til Svenska Akademien og ble senere dømt for voldtekt.

Anklagene om overgrep og seksuell trakassering ble starten på en stor krise i den eldgamle kulturinstitusjonen.

Hendelsene som nesten knuste institusjonen, blir nå dokumentarserie.