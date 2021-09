Stå tett, skåle og synge? Ikke noe problem lenger: – Nå slipper de endelig fri, sier Abid Raja.

Nå må folk ut og danse, synge, se og høre, melder kulturministeren. Det vil hjelpe kulturlivet i gang igjen.

Abid Raja er i Venezia for å representere Norge på arkitekturbiennalen. Derfra jubler han for kulturen vegne.

24. sep. 2021 12:30 Sist oppdatert nå nettopp

Glem meteren. Glem kohorter og hurtigtester. Vil du stå tett med vennene dine, skåle med øl og synge av full hals? Ikke noe problem.

Det er budskapet fra kulturminister Abid Raja, fredag. Endelig forsvinner restriksjonene som har holdt kultur-, idrett og uteliv nede.

– Nå slipper de endelig fri, sier Raja.

– Dere åpner en uke før helsemyndighetens anbefaling. Hvorfor det?

– Fordi de har ventet lenge nok. Full gjenåpning blir kun full dersom også kulturen, idretten og frivilligheten er omfattet av det, sier Raja.

Han er for tiden på offisielt oppdrag på arkitekturbiennalen i Venezia.

Dette endrer seg for kultur og idrett fra og med lørdag:

Fulle hus: Det blir ingen begrensninger på antall på arrangementer.

Ingen kohorter: Publikum på store arrangementer trenger ikke deles opp.

Meteren forsvinner: Arrangører trenger ikke legge til rette for en meters avstand mellom publikum.

Ikke krav om faste tilviste plasser: Publikum kan sitte tett i konsertsaler.

Ingen krav om bordservering av alkohol: Gjester trenger ikke lenger sitte når de drikker alkohol på konsert, restaurant og bar.

Ber publikum om å hjelpe

Raja sier de som lever av å samle folk, nå kan bli «fri til å blomstre». Han ønsker å takke dem for at de ikke har gitt opp og holdt ut «vår tids største prøvelse».

Nå håper han de vil fortsette å spre kreativitet og glede. At de igjen vil kunne leve av det de elsker. Selv gleder han seg til å delta som publikum.

– Jeg vil benytte meg av alt. Kino, teater, opera, idrett.

Statsråden understreker at publikum må være tålmodige dersom kulturnæringen trenger det. Noen vil ha startvansker, tror han. Systemer skal opp og gå. Folk skal tilbake i jobb. Men der det finnes billetter, arrangementer og moro, må publikum benytte seg av tilbudene. Det vil fungere som en startmotor, mener Raja.

– Jeg vil oppfordre hele det norske folk til å dra på konsert, teater og idrettsarrangement – være med på å ta hverdagen tilbake.

Under pandemien har kulturlivet refset regjeringen for hull i støtteordningene. Mange har vært kritiske til manglende forutsigbarhet og forskjellsbehandling.

– Det er ikke unaturlig at enkelte under denne krisen har sterke meninger, særlig når en selv får avslag på søknader, sier Raja om det.

Han vil imidlertid understreke at Norge har hatt verdens beste støtteordninger. Kulturdepartementet har bevilget over 10 milliarder til kultur og idrett gjennom pandemien.

Ifølge Raja er det færre konkurser i 2020 og 2021 i kultursektoren enn årene før korona.

– Til tross for at ordningene har vært løpende kritisert, viser tallene at de først og fremst har vært svært vellykkede, sier han.

Bli hjemme når du er syk

Gjenåpningen skjer på et tidspunkt der viruset fortsatt spres rundt om i landet. På landsbasis er det over 100 personer som er innlagt med viruset nå. Over 30 er på intensiven.

– I hvilken grad bør vi være varsomme og la oss hemme av viruset nå?

– Om en er syk, bør en holde seg hjemme. Det er en lærdom å ha med seg fra koronaen. Vi bør i større grad ta hensyn til hverandre, sier Raja.

Det er fortsatt risiko for avlysninger av arrangementer dersom lokale utbrudd kommer i veien. Derfor har regjeringen utvidet kompensasjonsordningen, både for kultur, idrett og frivillighet.

– Jeg mener at vi skal ha ordninger så lenge det er krise, også for å få bukt med de langsiktige konsekvensene av koronakrisen, sier Raja.