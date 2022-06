Nye bilder av prinsesse Ingrid Alexandra – bærer diadem som har gått i arv

Prinsesse Ingrid Alexandra bærer et diadem som har gått i arv fra prinsesse Ingeborg av Sverige når hun fredag feires med gallamiddag på Slottet.

Slottet har publisert nye bilder av prinsesse Ingrid Alexandra. Foto: Ida Bjørvik, Det kongelige hoff / NTB

NTB

17. juni 2022 09:26 Sist oppdatert nå nettopp

Prinsesse Ingeborg er kong Haralds mormor. I nye bilder som er offentliggjort av kongehuset bærer prinsessen diademet diademet Diadem er et type hodesmykke. Den mest basale varianten er et bånd som ble lagt om pannen for å samle håret, men senere har dette utviklet diademet seg til en krone for kongelige. Ordet kommer fra gresk. Dia betyr "feste" eller "binde til". Kilde: SNL., som består av perler og diamanter. Det ble gitt i gave til Ingeborg av hennes mann, prins Carl av Sverige for over 120 år siden.

I følge NRK er det første gang at prinsessen bærer et diadem.