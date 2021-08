Dagens quiz mandag 30. august 2021

Hva slags tre ble brukt til å bygge Thor Heyerdahls Kon-Tiki?

1. Under hvilket navn er filosofen François-Marie Arouet (1694–1778) kjent?

2. Hvilket opphavlig fransk verb på d brukes om å forlate et fartøy?

3. Hvilken bilprodusent står bak modellen Up!?

4. Hva betegner både verdens mest folkerike øy og et dataprogrammeringsspråk?

5. Hvilken drikk ble forbudt i Sverige i 1756?

6. Hva slags tre ble brukt til å bygge Thor Heyerdahls Kon-Tiki?

7. Hva slags aluminiumsprodukter er det sveitsiske selskapet Sigg kjent for?

8. I hvilket år passerte folketallet i verden syv milliarder?

9. Fra hvilket land kommer det statlige flyselskapet Tap?

10. Hvilken fellesbenevnelse brukes om protoner og nøytroner, som utgjør kjernen i et atom?

Svar:

1. Voltaire.

2. Å debarkere.

3. Volkswagen.

4. Java.

5. Kaffe.

6. Balsatre.

7. Flasker.

8. 2012.

9. Portugal.

10. Nukleoner.