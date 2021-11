Eksperter mener Rus-serien er etisk problematisk

Serien «Rus» på NRK får skryt for å vise ekte historier. To eksperter på presseetikk mener serien opererer i et etisk grenseland.

Under filmingen av serien «Rus» på NRK var noen av deltagerne under 18 år. Dette setter store krav til de som eksponerer ungdommen, mener eksperter. Her er programleder Leo Ajkic (t.v.) sammen med regissør Lasse Gallefoss og fotograf Haakon Laastad.

I NRK-serien «Rus» følger vi programleder Leo Ajkic inn i ungdommens festmiljø. Serien utforsker rusens mange sider. Seerne får blant annet være flue på veggen i russebussmiljøet i Bergen.

Aftenpostens anmelder Asbjørn Slettemark skrev at serien er viktig, men reagerte også på etikken. Han spør seg om ungdommene forstår konsekvensene av å bli eksponert i en kontekst der det sniffes kokain for åpen skjerm.