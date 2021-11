Arkitekturopprøret: Munchmuseet er Norges styggeste nybygg

Bevegelsen har kåret Norges styggeste og vakreste nybygg. – Munchmuseet er så stygt at det vekker følelsesmessig ubehag, sier psykolog og representant for Arkitekturopprøret Saher Sourouri.

Psykolog Saher Sourouri er aktiv i Arkitekturopprøret og har vært med på å kåre Munchmuseet til Norges styggeste nybygg.

6 minutter siden

Avstemningen om Norges vakreste og styggeste nybygg ble avsluttet ved midnatt tirsdag. Over 11.000 mennesker har stemt frem Norges styggeste og vakreste nybygg. Alle kunne stemme digitalt via Arkitekturopprørets nettside. Kåringen er promotert via Facebook og Instagram.

Etter å ha mottatt 300–350 nominasjoner har priskomiteen i Arkitekturopprøret plukket ut ti kandidater i hver kategori. Arkitekturopprøret (AO) er en folkelig bevegelse som jobber for at det skal bygges mer tradisjonell arkitektur. Bevegelsen har 28.000 følgere på Facebook og 65.000 følgere på Instagram.