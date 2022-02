Gode kaker og snille monstre

Albert Åberg er 50 år i år! Det vil si at for 50 år siden utkom den første av Gunilla Bergströms 26 Albert-bøker, til glede for de minste i 29 land.

Skybert og Albert og mange snubletråder i stykket «Gratulerer med dagen, Albert Åberg!».

Mona Levin Teateranmelder i Aftenposten

33 minutter siden

«Gratulerer med dagen, Albert Åberg!» er den fjerde av Oslo Nyes Albert Åberg-produksjoner gjennom årene, og teateret har satset på barn i et par-tre generasjoner. Selv er Albert 5 år, og fortsetter nok å være det i 50 år til.

Hele Albert-universet må være med, fra pappas ørelappstol og stålampen med rødrutete skjerm, via verandaen og stjernehimmelen utenfor, til møter med Skybert, Alberts innbilte venn. Han er god å ha for en femåring som må vente på pappa hele dagen.