Karpe Diem kan kuppe hele kino-Oslo

Høsten 2015 startet Karpe Diem sitt Heisann Montebello-prosjekt. Syv låter, syv videoer, en lang turné, tre utsolgte Oslo Spektrum, og en rekke kontroverser.

Drøye to år senere avsluttes det hele med filmen Adjø Montebello.

I fire dager fra 7. til 10. desember skal den vises i over 100 kinosaler landet rundt. I Oslo alene kupper Karpe Diem de fleste av byens saler.

– Vi kommer til å bruke mange saler over hele byen. Vi skal sørge for at alle kan få se filmen på det tidspunktet de ønsker. Vi starter med å lansere Colosseum, og fyller på med Saga, Ringen, Symra, Vika. Det er i grunnen ingen grenser for hvor mange saler vi skal bruke, her bestemmer våre kinogjester, sier programdirektør Christin Berg i Nordisk Film Kino.

Karpe Diem kaller selv Adjø Montebello for «en film uten regler», en som «balanserer mellom virkelighet og fiksjon, mellom sårbarhet og selvtillit og mellom kunst og underholdning».

Filmen er en slags hybrid, hovedsakelig bygd på opptak fra Spektrum-konsertene, men den inneholder også elementer av dokumentar og mye nyinnspilt musikk som ikke er hørt før.

– Det er ikke en dokumentar. Det er åpenbart ikke en spillefilm. Det er heller ikke en tradisjonell konsertfilm. Adjø Montebello er avslutningen der alt vi har gjort, laget og følt de siste årene møtes og smelter sammen, sier Chirag Patel til VG.

Duoen understreker at filmen skal speile liveopplevelsen fra Spektrum, selv om den som hele Heisann Montebello-prosjektet er mer. Regissør for filmen er Thea Hvistendahl, som også lagde to av videoene, blant annet spellemannprisvinneren Den Islamske elefanten.

– Konsertene i Spektrum var der og da, vi gjorde dem for de som var i publikum. Men mye som virket som en stor del av showet da var egentlig en del av det som nå kommer på kino. Store deler av handlingen dreier seg rundt konserten, sier Magdi Ytreeide Abdelmaguid til NTB.

Vår anmelder ville gi karakter syv for konsertene i Oslo Spektrum i april:

Han sier hele Montebello-prosjektet ble større enn de to hadde sett for seg for drøye to år siden.

– Vi hadde en idé fra start til slutt da vi gikk i studio for tre år siden. Men at det skulle bli så stort når det kom til antall lyttere, og hvordan vi nådde ut: Nei, sier Magdi.

Billetter til de fire dagene med filmvisninger legges ut for salg onsdag 15. november.