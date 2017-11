Bokbransjen bør ta etikkdiskusjonene i full åpenhet

I en kronikk i Aftenposten forrige uke problematiserte Helga Hjorth nok en gang det faktum at en skjønnlitterær forfatter, under beskyttelse av den kunstneriske friheten, står fritt til å krenke andre menneskers personvern og rettssikkerhet.

Over ett år etter at den såkalte «virkelighetsdebatten» startet, reagerer Hjorth på en bokbransje som fortsatt «sitter stille i båten», istedenfor å delta i det offentlige ordskiftet om disse problemstillingene.

Det siste er en kritikk bransjen burde ta til seg.

Les kommentaren som startet virkelighetsdebatten: Litteraturen er på villspor

Vi må tåle at god kunst kan gjøre vondt

I et svar til Hjorth skriver Gyldendal-redaktør Kari Marstein at det at en roman utløser etiske problemstillinger, ikke betyr at forlagene ikke har sett eller vurdert dette:

«De kan ha vurdert alt dette, veid hensyn opp mot hverandre, og likevel kommet frem til at boken er viktig nok og god nok til at den må ut», skriver Marstein.

Det kan godt hende dette stemmer. Og om vi skal ta kunstens frihet på alvor, må vi også tåle at det skapes kunstverk og romaner som sårer og gjør vondt.

Så langt er det derfor ikke vanskelig å følge Marsteins resonnement. Men så skriver hun:

«For diskusjonene føres, med alvor og ansvar, men de er ikke av en slik art at de kan tas med ut i offentligheten».

Her vil jeg utfordre Marstein og resten av bransjen: Hvorfor ikke?

Etikkdiskusjonene blir bedre om flere deltar

Selvsagt er det visse deler av en slik diskusjon som må tas i lukkede rom, av personvernhensyn. Men etikk handler også om prinsipielle spørsmål, som mer enn godt nok tåler offentlighetens lys. Og for bokbransjen er det mye å vinne på en større åpenhet.

For det første vil bransjens troverdighet i dette spørsmålet øke betraktelig om de ikke bare hevder at de har gode etiske diskusjoner, men at de faktisk deler dem.

For det andre: Erfaringene fra presseetikken er at både den etiske bevisstheten og kvaliteten på diskusjonen øker, jo flere som er med på den. Etikk oppstår ikke i et vakuum.

Dessuten: Forlagene er i ytringsfrihetsbransjen. Som en betydelig mottager av offentlig støtte, og som en svært sentral forvalter og utgiver av det frie ord, ville bokbransjen ved større grad av åpenhet også bidra til et mer interessant offentlig ordskifte om disse viktige temaene.

Innebærer kritikk og motbør

Det å uttrykke seg offentlig innebærer en viss risiko, og det kan være en skremmende erfaring. Kari Marstein er selv inne på dette i sitt svar til Helga Hjorth:

«Det innebærer, blant annet, å utsette seg for å bli imøtegått, kritisert eller rett og slett misforstått», skriver hun.

Om forlagene åpner for at vi andre kan få innblikk i diskusjonene rundt etikk, risikerer de også å få kritikk hvis de ikke er gode nok. Den sjansen bør de ta.

Svaret er ikke et regelverk

Det er vanskelig å se for seg etikkregelverk à-la Vær varsom-plakaten innenfor litteraturen. Det vil kunne legge unødvendige begrensninger på kunstens frihet. Det er tross alt forskjell på journalistikk, som forholder seg absolutt til virkeligheten, og skjønnlitteraturen med dens dikteriske friheter.

Men en skjerpet etisk bevissthet er ikke avhengig av et regelverk. Etikken formes av kvaliteten på de diskusjonene man tar underveis i arbeidet. Og den samtalen blir bedre om flere får delta i den.