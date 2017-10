1 2 3 4 5 6 Line fikser kroppen

Det begynner å bli en velbrukt oppskrift nå: Programleder i 20-årene skal utforske egne eller andres problemer. Veien til innsikt og bedre selvtillit ligger i å utlevere seg selv mest mulig. Mobilkamera og utplukket statistikk er nødvendige verktøy. Høyttenkning foran speilet et sentralt virkemiddel.

Resten dreier seg stort sett om å jakte avvikende miljøer og eksentriske karakterer. Alt mens programlederne insisterer på at de egentlig synes rollen sin er skikkelig ubehagelig.

For bare noen uker siden var det Gisle A. Gjevestad Agledahl som måtte tåle både ris og ros for sin fremstilling av tilværelsen som ung homofil i Jævla homo. Der lusket Line Elvsåshagen i kulissene, og likhetene mellom Jævla homo og Line fikser kroppen er da også store. Det føles nesten som om de to programmene kommer for tett.

ANMELDELSE: «Er dette høstens beste TV-serie?» Det spør anmelder Asbjørn Slettemark.

Etterligner Kim Kardashian

I fjor var det kjærlighetslivet Elvsåshagens slet med i Line dater Norge. Denne gangen er det kroppen som er problemet. Fem av de seks episodene er viet hver sin kroppsdel (puppene, magen, tissen, ansiktet, hjernen), men i premièren handler det om helheten.

Akkurat dét virker ikke som en god idé, for episoden mangler både struktur og sammenheng. Elvsåshagen drar oss gjennom en serie av enkeltstående stunts som sammen bidrar til lite.

Hun kler seg opp som Kim Kardashian og legger ut på sykkeltur. Hun 3D-printer kroppen sin i barbiestørrelse og får P3-kolleger til å stille bukseløse på jobb. Et obligatorisk vink til Skam-universet får vi i form av en boksetime med «kroppsaktivist» Ulrikke Falch. Men hvorfor?

ANMELDELSE: Stranger Things 2 lever opp til årets høyeste forventninger – til slutt.

Snevrer inn og tar seg opp

Innslagene er tidvis småmorsomme, men Elvsåshagen får ikke demonstrert så mye annet enn at det ligger hardt arbeid bak 1500 daglige selfies.

Ting strammer seg til i andre episode, når Elvsåshagen forsøker å bli glad i puppene sine. Hun oppsøker stylist, besøker danske sexyfeminister og går på fest med utringning for første gang i livet.

Line Elvsåshagen

Det hjelper med en klarere idé for hva som er målet med hvert enkelt innslag. Innsnevringen tydeliggjør hva det er Elvsåshagen faktisk dveler ved når det gjelder egen kropp. For dem som sliter med lignende ting, er dette helt sikkert til bedre hjelp enn alt fjaset fra første episode.

ANMELDELSE: «Rørende, morsomt og lærerikt om statsministrene». Det mener Trine Eilertsen.

Ser bort fra det viktigste

Når man lager TV-underholdning av kropp og selvbilde, er lett å se til ytterpunktene av skjønnhetsindustrien. I de to første episodene av Line fikser kroppen er det ikke ett ord om kosthold eller fysisk aktivitet, selv om det er nettopp der man burde starte.

Forhåpentligvis er dette temaer som kommer opp i løpet av de neste episodene. Slik unngår vi kanskje at Line fikser kroppen avleder en ny kroppsdebatt sentrert rundt marginale temaer som intimkirurgi.

Elvsåshagen har sjarmen og selvironien til på bli sett og hørt av målgruppen. Etter to episoder av Line fikser kroppen er jeg ikke helt overbevist om at P3 bruker appellen hennes på riktig måte.

(Anmeldelsen er basert på de to første episodene.)