Aviciis familie i åpent brev: – Han orket ikke mer. Han ville få fred.

Den verdenskjente DJ’en Tim Bergling, bedre kjent som Avicii, ble funnet død i Oman fredag, bare 28 år gammel. Politiet mistenkte ikke at det lå noe kriminelt bak dødsfallet.

Nå velger familien å fortelle om omstendighetene rundt aristens død i et åpent brev, sendt via presskontakten Ebba Lindqvist;

«Vår älskade Tim var en sökare, en skör konstnärssjäl som alltid burit på stora existentiella frågor. En överpresterande perfektionist som reste och jobbade hårt i ett tempo som ledde till extremt svår stress.

När han slutat turnera ville han hitta en balans i livet för att må bra och kunna göra det han älskade mest – musik.

Han kämpade verkligen med tankar om Meningen, Livet, Lyckan.

Nu orkade han inte längre.

Han ville få frid.

Tim var inte gjord för det maskineri han hamnade i, han var en ömhudad kille som älskade sina fans men skydde rampljuset.

Tim, du kommer för alltid att vara älskad och saknad.

Den du var och din musik kommer att bära minnet av dig vidare.

Vi älskar dig,

Familjen.»

Helseproblemer

Avicii slet med helsen i flere år, og la til slutt opp turnélivet i 2016. Han skrev om beslutningen i et innlegg på Facebook:

– Mine valg og min karriere har aldri vært drevet av materielle ting. Jeg vet jeg er velsignet som har fått reise rundt i hele verden og opptre, men jeg har for lite igjen av et ekte menneskes liv bak artistfronten, skrev Avicii og lovet at han aldri ville gi slipp på musikken.

Sin generasjons Thriller

– Avicii har betydd utrolig mye for den norske musikkscenen innen moderne elektronika, sa Aftenpostens musikkekspert Robert Gjestad da dødsfallet ble kjent.

– Avicii var en av de aller første av de elektronika-DJ-artistene, som gikk fra soveromsproduksjon til å bli verdens aller største DJ i en periode. Han laget egen musikk, remikset andres musikk og laget låter for andre. Han var en av de første som klarte å gjøre det til noe voldsomt stort.

Gjerstad forteller at Avicii først kom på scenen som DJ, men ga ut et album i 2013 med navn «True».

– Det var rett og slett et knallbra popalbum. Det overrasket meg at den gjengen som vi trodde bare sto med en Mac og skrudde på knotter også kunne lage egen musikk. Det kom som en liten overraskelse. En svensk anmelder kalte det for sin generasjons Thriller (et album av Michael Jackson), sier Gjestad.

Blir hyllet

Flere artister hyllet Avicci kort tid etter dødsfallet ble kjent.

– Han var min største inspirasjon, sa Kygo fra scenen under musikkfestivalen Coachella i California fredag. Senere postet han et innlegg på Instagram, med teksten: «Jeg kan ikke tro det er sant ... min største inspirasjon, og grunnen til at jeg startet å lage elektronisk musikk. Takk for all gleden du bragte til verden med musikken din. RIP Avicii»

Også Madonna minnet Avicii på Instagram:

– Så trist … Så tragisk. Farvel, kjære søte Tim. Gikk bort altfor tidlig, skriver hun.

De to samarbeidet flere ganger.