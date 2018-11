– De få gangene Paraguay er i medienes søkelys, handler det enten om narkotika eller korrupsjon. Eller fotball, ler regissør Marcelo Martinessi da vi treffer ham i Oslo under Film fra Sør-festivalen.

Etter at hans debutspillefilm Arvingene stakk av med fire priser under filmfestivalen i Berlin, spørs det om vi ikke kan sette landet på filmkartet også. Under diktatoren Alfredo Stroessner, som satt med makten fra 1954 til 1989, ble det bare laget propagandafilmer.