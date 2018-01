Machine Head: Personlig og politisk om Donald Trump

1 2 3 4 5 6 Machine Head

«Can you feel my catharsis!?» roper Robb Flynn. Om igjen og om igjen. Det kan jo være at bakerste rad ikke får med seg at Machine Head-sjefen går gjennom en voldsom renselse, så budskapet må hamres inn.

For snart 25 år etter debuten og gjennombruddet med Burn My Eyes er Flynn mer politisk og personlig enn noensinne, og i god Machine Head-tradisjon er han også like dyp som da rapperen Fat Joe filosofisk erklærte at «Shit Is Real» og «Shit Is Real pt 2».

Se videoen til tittelkuttet her:

Med dirrende pekefinger

I løpet av 75 minutter freser han om innvandring, politikere, rus, depresjoner. og selvsagt: Donald Trump. Midtveis på albumet kulminerer det med «Bastards», som Flynn skrev spontant til sønnene sine dagen etter Donald Trump ble valgt.

Musikalsk minner det mest om Boston-folkpunkbandet Dropkick Murphys, og da Robb Flynn med dirrende pekefinger leverer linjene «So give us all your faggots, all your niggas, and your spics/Give us all your muslims, your so-called terrorists/We’ll welcome them with open arms, and put ‘em in our mix», kan man formelig høre tastaturene til et konservativt metalpublikum knatre av krenk.

Ønsket Robb Flynn akkurat amerikanske grenser åpne for alle? Snakker han til oss om politikk?! Hvordan tør han!

Som om Rage Against The Machine fremdeles er verdens viktigste band

I en sjanger som ga verden politiske tungvektere som Black Sabbaths «War Pigs» – også kjent som Tidenes Beste Låt – og Sepulturas «Refuse/Reist» har det etablert seg en underlig tanke om at metal skal være apolitisk. Denne forestillingen blir pisket inn i hjørnet av Robb Flynns blodrøde venstrehånd mens «Bastards» dundrer ut av høyttalerne.

Det er forfriskende å høre en metalfrontfigur levere ufiltrert politisk monolog som om Rage Agsinst The Machine fremdeles er verdens viktigste band, så kan man heller ta debatten om man er enig eller ikke til kaffen etterpå.

Som største overraskelse på Catharsis fungerer «Bastards», og blir et bindeledd mellom ytterpunktene resten av platen består av: Et par lange, seige epos, noen tidsriktige nu metal-flørter og et halvt dusin låter spesialskrevet for knyttede hender som pumper taktfast mot himmelen.

I overkant langt

Dessverre har Robb Flynn og Machine Head for lengst gitt opp ideen om å begrense seg, så 75 minutter blir et godt kvarter for mye. Både «Behind The Mask» og avsluttende «Eulogy» kunne lett vært henvist til de evige B-sidemarker sammen med et par andre sanger.

Likevel er det albumets lengste låt som – sammen med «Bastards», på godt og vondt – vil bli husket fra Catharsis. «Heavy Lies The Crown» klokker inn nær ni minutter, og er en oppvisning i dynamikk og tyngde.

En rolig, Iron Maiden-aktig åpning rydder vei for et signaturriff fra Robb Flynn rundt 2:45, før låten legger riff på riff, dobler tempo, og ender i et hissig klimaks av overstyring og Robb Flynn i snerremodus. Der og da er det lett å glemme at Catharsis har altfor mye overflødig fett rundt midjen.