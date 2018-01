Fra langt på vei å være noe som var gitt, er identitet i ferd med å bli en jobb som må gjøres. I kommentarfeltet til en av rosabloggerne fant jeg følgende utsagn: «Jeg vil bli meg selv ved å bli akkurat som deg.» Selvbilder kan altså bli forsøkt bygget gjennom å kopiere forbilder.

Fakta: Cindy Sherman Amerikansk fotokunstner, født 1954 i New Jersey. Sherman bidro til å fornye samtidskunsten på slutten av 70-tallet gjennom sine portretter av kvinnelige stereotypier innen kunst, filmer og reklame. Hun er nå aktuell med utstilling på Astrup Fearnley Museet i Oslo frem til 23. februar. Les mer på www.afmuseet.no. Cindy Shermans fotokunst kan besøkes på www.cindysherman.com.

Dette er en tekst som spretter noe frem og tilbake. Dels vil den si noe om den amerikanske fotokunstneren Cindy Sherman. I sitt 25. år åpnet Astrup Fearnley Museet nylig en utstilling med Sherman-bilder fra egen samling.

Som samtidskunstner er Cynthia «Cindy» Morris Sherman, født i 1954, meget vellykket, i den forstand at hennes arbeider har produsert oppmerksomhet og spørsmål i mengder. Hun tar alltid bilder av seg selv, men nekter for at det er selvportretter. Hun er en forkledningsmester og en rollespiller som praktiserer kroppslig og sjelelig kostymeball. Det er selvet som maskerade.

Identitet i fri flyt

Dette kunstnerskapet er således et særdeles egnet case for et annet ærend i denne teksten: å spekulere om identitet i flyt i vår hastige tid. Shermans samlede arbeider kan ses på som en konsekvent, empatisk, vittig, skarp, oppfinnsom og provoserende utforskning av nettopp dette. Cindy Sherman mener det er feil å spørre hvem hun er. Heller hvem forestiller hun nå?

Selve begrepet «identitet» ble for alvor introdusert i vitenskapene på 1950-tallet. I tradisjonsfaste samfunn var det få som stilte spørsmålet om hvem man ville være.

Det underlige begrepet «selvrealisering»

Identiteten blir for alvor et tema når den er usikker. I en kultur hvor fornyelse er det dynamiske navet og hvor innovasjon er honnørordet, endres de sosialpsykologiske vilkårene for å bli den man er. Uroen bygges inn i oss.

Vi blir ikke oss selv av oss selv. Utgangspunktet er selvsagt gener og biologi. Men derfra handler mye om møtene og møteplassene. Det opereres med et underlig begrep: selvrealisering. Det er som om noe indre skal få slippe ut. Handler det ikke vel så mye om å få noe inn? Våre indre liv er i stor grad en ytre affære. Mer enn selvrealisering er det snakk om at vi dannes utenfra.

Vi dannes av familie, venner, kjønn, klasse, normer, makt og stat. Tradisjon og tro har historisk vært helt sentrale for dannelsen av identitet. Når Gud nå er død, har mange industrier tatt over som dannende for identitet: helse, skjønnhet, sunnhet, kosmetikk, klær, utdannelse, medisiner, selvhjelp, farmaka – og mediene. Bildene former oss.

Selvportrett som selvrefleksjon

Én vei inn i Cindy Shermans spennende kunstnerskap er via selvportrettene i kunsthistorien. Selvportrettet er selviakttagelse. Men scenen som velges, øyeblikket som gjengis, er ikke tilfeldig. Valg av humør, situasjon og kostymer gjør denne refleksjonen til en selvrefleksjon. Kunstneren skaper seg. Det er ikke bare en refleksjon av, men også en refleksjon om.

Selvportrettet er således langt mer enn en kunstsjanger. Det er en erkjennelsesform. Selvportrettet er også portretter av tidsåndens forståelser av det psykologiske selvet.

Albrecht Dürer malte seg selv i kirkens tid som en Kristus. Så ble det moderne selvet gradvis født, det psykologiske mennesket. Nå er det mindre Gud og langt mer individets psyke som trer frem i kunstnerens speilbilde.

Selvportrettet går i oppløsning hos Sherman

Den heftigste selvportretterende psykologen er Rembrandt. Han øver i følelsesbevissthet og maler sine mange humører. Egon Schiele er en annen selvportrettør, som i begynnelsen av forrige århundre avbilder seg selv i forvridde stillinger. Han kler seg bokstavelig talt naken, som om han jobber med den nakne sannhet. Han maler ikke bare følelser, men følelser ute av kontroll. Og det er rett før første verdenskrig.

Så går det moderne selvportrettet gradvis i oppløsning. Britiske Francis Bacon er ikonisk for oppløsningen med ansikter og kropper i forvridd oppløsning. Norges kanskje største samtidskunstner, Per Inge Bjørlo, bidrar med sterke selvportretter av hoder og sinn i krise.

Den amerikanske kunstneren Chuck Close oppløser sitt eget ansikt i piksler. Italieneren Maurizio Cattelan presenterte i 1997 en installasjon med seg selv som 500 små sædceller med hans ansikt. Hvem av oss ble meg?

Cindy Sherman trekker dette enda lenger. Hos henne er det ikke bare selvet som er truet, men selvportrettet selv har gått i oppløsning. Hos henne er det ikke avkledningen som strategi, men påkledningene. Hvem vil jeg se ut som?

Skaper et mylder av karakterer

Sherman utfordrer kvinnelige stereotypier i historie og samtid ved å bruke seg selv i nye versjoner av etablerte bilder. For å lage bildene sine er hun sin egen modell, fotograf, sminkør, frisør, stylist, scenograf og påkleder og skuespiller.

Og vi har å gjøre med en kunstner som er glad i å fortelle eventyr. Med sitt arsenal av kostymer og roller har hun skapt et mylder av karakterer og tablåer, fra kvinneroller i kjente filmer og skikkelser fra kunsthistorien, til klovner og overgrepsofre. Hun er sterkt nærværende i sine bilder og samtidig fraværende, idet hun anonymiserer og kamuflerer sin egen person.

Hun fikk sitt gjennombrudd med «Untitled Film Stills» (1977–1980). Dette er en samling av 69 svart-hvitt-bilder hvor hun setter seg selv inn i kvinneroller inspirert av filmer fra 1940-, 50- og 60-tallet.

Det er stilfulle og uttrykksfulle bilder, og de kjennes autentiske. Men filmen finnes altså ikke, Sherman lager fiksjon av andres fiksjon.

«Centerfolds» fra 1980 er inspirert av midtsidepikene i mykpornoblader. I 1989 og 1990 laget hun så 35 store fargefotos som er sitater fra den europeiske kunsthistorien fra 1400-tallet og fremover, som Rafael, Ingres og Caravaggio. Bildene er mer karikaturer enn kopier, groteske med brystproteser, kosmetiske feil og overspent sminke.

Igjen ligner det noe vi kjenner, men det ligner samtidig ikke. Det er forstyrrende. Det er vemmeligere i andre bilder, som det er fristende å kalle bulimiske, med kaos, matrester, oppkast og mer spor av vold. Huden har byller, vi ser blåmerker og aner blod i nesen. Vi kan også kalle dem posttraumatiske.

I «Society Portraits» er det eksplisitt groteske tonet ned. Det er en rekke portretter av aldrende kvinner som gjør hva de kan for å leve opp til normen om å være ung og vakker.

Det er jo strengt tatt noe grotesk ved det også, men på en mer tafatt og hverdagslig måte. De har på den fineste kjolen, men ansiktsløftningene avslører seg, leppestiften er ujevn og deres foundation har begynt å renne i det varme lyset.

Det er noe melankolsk over disse kvinnene. Det er ufrivillig kort vei til Cindy Shermans fotoer av klovner.

Foregriper trekk i samtidskulturen

I noen av sine nyere bilder, som ble vist frem på Museum of Modern Art i New York i 2012, går hun løs på seg selv med Photoshop. Jeg følger henne på Instagram, og her har hun funnet et program for å forvrenge sitt eget ansikt. Akkurat dette berører meg lite, men Cindy Sherman er absolutt tro mot sitt eget prosjekt.

Betydningsfulle kunstnere har en evne til å foregripe trekk i samtidskulturen. Ikke minst: Cindy Sherman satte seg selv i scene gjennom foto i god tid før dette ble helt gjengs i de sosiale mediene.

I vår tid er det visuelle blitt en helt sentral arena for identitetsarbeid. Noen gjør det med overskudd, lek og ironi. For andre er det en aktivitet med stort alvor. De jakter på vellykket selviscenesettelse og psykologisk selvbygging.

Mange av fotoene som deles er påpyntede glansbilder, med håp om at de skal bli til forbilder som skal styrke avsenderens selvbilde.

Vi får tro at Cindy Sherman arbeider ut fra et uttrykksbehov. For mange av aktørene i de sosiale mediene er det mer snakk om bekreftelsesbehov. Finnes man om man ikke er fotografert, delt og likt?

Finn Skårderud er forfatter, psykiater, professor, stifter av Villa Sult og skriver jevnlig for Aftenposten.