Klassisk påfyll? Her er våre anbefalinger for våren

Om du ikke har hørt Davidsens helt unike, fyldige stemme ennå, er sjansene mange denne våren. Davidsen er sesongens solistprofil hos Bergen Filharmoniske Orkester, og 25. januar fremfører de Wagners nydelige Wesendoncklieder i Grieghallen, før de pakker notene med seg til Oslo for å spille igjen 28. januar. Konserten inkluderer også Sibelius bredpenslede tonedikt Luonnotar og den mektige femte symfonien, og bonus er et stykke fra Ryan Wigglesworths rykende ferske operaversjon av Shakespeares The Winter’s Tale. Passer ingen av delene synger hun Strauss med Oslo-Filharmonien i februar.

Grieghallen 25. januar, Operaen, 28. januar, Oslo Konserthus 8. februar.