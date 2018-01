– Det er kult at revyene blir tatt alvorlig, og det er veldig moro å få en god karakter. Karakteren er en slags belønning etter all jobbingen, sier Pia Sterud-Brownlee, som er både enig og uenig med komiker Sigrid Bonde Tusvik.

I et innlegg i Dagsavisen gikk Tusvik lørdag hardt ut mot Aftenpostens anmeldelser av skolerevyer. Hun reagerer spesielt på at avisen trillet terningkast to til Kongshavnrevyen i starten av januar.

En ringerunde til revysjefer i Oslo viser at det er delte meninger om Tusviks innlegg.

– Dessverre er det nok riktig å gi toere også. Men jeg har ofte en følelse av at anmelderen kommer inn i salen for å se etter feil, heller enn å forsøke å ha det moro, sier Sterud-Brownlee.

Nissenrevyen fikk en sekser av Aftenposten i år. Revysjefen sier hun ville blitt veldig lei seg hvis resultatet av ett års arbeid ble en toer.

Kan få økonomiske konsekvenser

– Konsekvensen kunne vært at forestillingene ikke ble utsolgt, noe som kunne hatt store økonomiske konsekvenser for revysjefene. Spesielt skolene som ligger utenfor sentrum får problemer når karakteren er dårlig, sier Sterud-Brownlee.

Men hun støtter altså Aftenpostens bruk av hele karakterskalaen.

Revysjef Johan Frich ved Blindern videregående er til en viss grad enig med Sigrid Bonde Tusvik.

– Det er ikke interessant å få en snill anmeldelse bare fordi det er hyggelig. Jeg tror noe av problemet ligger i selve tallet. Får man en toer eller en treer, er det lett å redusere revyen til bare et tall, og dermed glemme mye av det som faktisk står i anmeldelsen. Så jeg mener man godt kan droppe selve tallet, sier Frich.

Blindernrevyen fikk i år en treer av Aftenpostens anmelder. Frich er usikker på om det er riktig av Aftenposten å ta revyene så seriøst som de gjør.

– Skolerevyen er et sosialt prosjekt. Vi setter ikke opp revy for å tjene penger, men det er jo et økonomisk ansvar for revysjefene. Karakterene gjør at elever kan bli redde for å ta på seg roller i frykt for å tape penger, sier Frich.

Revysjef Hermine Eriksen ved Oslo handelsgymnasium (OHG) peker på det samme.

– Ingen vil se en revy som har fått en toer. Vi står selv økonomisk ansvarlig for revyen, og jeg kan ikke tenke meg at det er så fristende å være revysjef her i fremtiden når det er så lett å gå i minus, sier hun.

– Trenger ikke være så strenge

Eriksen er langt på vei enig med Tusvik i hennes kritikk.

– Jeg synes Aftenposten kan omtale skolerevyene uten å gi karakter. De kan skrive hvordan forestillingen er, slik at folk selv kan avgjøre om de vil se den eller ikke. Hvis de skal gi karakter, trenger de ikke være så strenge. Jeg tror ikke det er bra for ungdommer, sier Eriksen.

OHG-revyen fikk selv karakteren fire av Aftenposten tidligere i januar. Hittil i år har Aftenpostens skolerevyanmeldere delt ut tre seksere, tre femmere, tre firere, to treere og én toer.

– Ønsker at revyene skal tas på alvor

Simen Formo Hay i Revykavalkaden vil ikke legge seg opp i Aftenpostens karakterskala, men skjønner godt at de som får en toer blir sinte.

– Samtidig vet jeg at mye av engasjementet rundt revyene nettopp kommer av at man er uenig med anmeldelsene. Vi ønsker at revyene skal bli tatt ordentlig på alvor. Det kule med skolerevyene er jo at de har et like høyt nivå som mange profesjonelle humorforestillingene i Norge, sier han.

– Kan anmeldelsene bli for seriøse, slik Tusvik hevder?

– Jeg synes ikke man kan ta skolerevyer for seriøst. Grunnen til at vi samarbeider med Aftenposten, er at vi tror det er kult for revyene å bli tatt på alvor. Dersom revyene selv ikke lenger vil ha karakterer, så vil vi støtte dem i det. Vi jobber for dem og gjør som de vil, sier Hay.

Kritikerlagets leder: – Fantastisk av Aftenposten

– Jeg synes det er fantastisk at Aftenposten gjennom så mange år har anmeldt skolerevyene så bredt og grundig. Det er fint løst, sier leder i Norsk kritikerlag, Ida Habbestad.

– Dermed løfter Aftenposten frem en ganske smal sjanger og gir den status, oppmerksomhet og spalteplass. Den virksomheten er slik jeg ser det å ta skolerevyene på alvor. Da er det naturlig at man også tar hele skalaen i bruk, sier Habbestad.

Hun sier at den virkelig viktige vurderingen ligger i teksten.

– Selvfølgelig er det viktig at en anmelder oppriktig vurderer kvalitet. Det kan ikke være kosetekster som unnlater å skrive om det som ikke fungerer. Men de som er med i en skolerevy, er ikke profesjonelle. Derfor er det avgjørende hvilket språk anmelder velger å bruke og skjønnet han eller hun utviser når de gir tilbakemeldinger til gruppen.

Habbestad mener at det er viktig at anmelderne er tydelige på at de måler revyene i forhold til andre skolerevyer.

– Anmelderne må være bevisste og ikke henge ut enkeltpersoner. Skoleelever er vant til å få karakterer. Men det å få tilbakemelding så offentlig, er en annen sak. Anmeldelser er skummelt, men det er de også for de profesjonelle utøvende kunstnerne, sier hun.